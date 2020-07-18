«Ростех» поставит медоборудование в больницу-долгострой в ХМАО на 3,8 млрд рублей

Согласно условиям аукциона, победитель тендера должен поставить 45 аппаратов ингаляционной анестезии, 59 аппаратов искусственной вентиляции легких, включая неонатальные, а также оборудовать 74 медицинских чистых климатизированных модуля. Заказчиком конкурса выступает Управление капитального строительства Тюменской области, медоборудование и модули предназначаются для строящейся с 2007 года Нижневартовской клинической больницы.
В ФАС поступило три жалобы на закупку. Жалоба ООО «Строительная компания Велесъ» была отозвана, жалоба ООО «Миасский завод медицинского оборудования» была признана обоснованной частично – ведомство посчитало, что включение в техзадание конкретных параметров технологических процессов изготовления медоборудования и результаты испытаний ограничивают конкуренцию, поскольку поставщики не обязаны располагать такой информацией. В результате заказчику было выдано предписание об устранении нарушений в тендере. Еще одна жалоба находится на рассмотрении.
Центральную окружную клиническую больницу Нижневартовска площадью 108 тысяч кв. м строят с перерывами с 2007 года. Предполагается, что больница будет рассчитана на 1,1 тысячи коек.
Первоначально клинику возводила московская компания «Строй‑Престиж», в конце 2016 года контракт на строительство второй очереди медучреждения на сумму 2,33 млрд рублей выиграла ханты-мансийская компания «Версо-Монолит». За это время проект строительства успел устареть, в результате, по словам представителя подрядчика Илчи Магерамова, стройка первой очереди была законсервирована. Повторные конкурсные процедуры на достройку объекта прошли в 2018-2019 годах, подряд на достройку проекта на общую сумму более 7 млрд рублей выиграла компания «Монолитстрой», входящая в красноярский «Монолитхолдинг».
По состоянию на 2020 год общая смета проекта превышает 10 млрд рублей. Ожидается, что больница будет введена в эксплуатацию в июле 2021 года.
По данным Kartoteka, АО «Концерн «Вега» в 2018 году выручил 4,769 млрд рублей, чистая прибыль составила 390 млн рублей. В 2019 году компания подписала соглашение с правительством Ярославской области о централизации лабораторного звена региона. Кроме того, предприятие участвует в создании медико-фармацевтического кластера на территории опережающего социально-экономического развития в Ростове Великом с проектом по локализации игл южнокорейской компанией C&M-Tech, объем инвестиций в который оценивается в 700 млн рублей.
В декабре 2019 года другая дочерняя структура госкорпорации ООО «РТ-Соцстрой» была назначена единственным исполнителем проекта строительства тверской Детской клинической областной больницы на 420 коек стоимостью 5,8 млрд рублей, в феврале 2020 года – единственным подрядчиком строительства Севастопольской больницы скорой медицинской помощи за 7,58 млрд рублей.
Фото: siapress.ru