«Ростех» поставит медоборудование в больницу-долгострой в ХМАО на 3,8 млрд рублей

Дочка ГК «Ростех» АО «Концерн «Вега» стала победителем тендера на поставку медоборудования для строящейся Центральной окружной клинической больницы Нижневартовска на общую сумму 3,8 млрд рублей. Компания стала единственным претендентом на контракт после того, как комиссия отклонила вторую заявку – из-за предоставления недостоверных сведений о соответствии предлагаемого к поставке медоборудования техническому заданию. Ранее на закупку было подано три жалобы в ФАС, одна из которых регулятором была признана обоснованной, еще одна жалоба находится на рассмотрении. Дочка ГК «Ростех» АО «Концерн «Вега» стала победителем тендера на поставку медоборудования для строящейся Центральной окружной клинической больницы Нижневартовска на общую сумму 3,8 млрд рублей. Компания стала единственным претендентом на контракт после того, как комиссия отклонила вторую заявку – из-за предоставления недостоверных сведений о соответствии предлагаемого к поставке медоборудования техническому заданию. Ранее на закупку было подано три жалобы в ФАС, одна из которых регулятором была признана обоснованной, еще одна жалоба находится на рассмотрении.

Согласно условиям аукциона, победитель тендера должен поставить 45 аппаратов ингаляционной анестезии, 59 аппаратов искусственной вентиляции легких, включая неонатальные, а также оборудовать 74 медицинских чистых климатизированных модуля. Заказчиком конкурса выступает Управление капитального строительства Тюменской области, медоборудование и модули предназначаются для строящейся с 2007 года Нижневартовской клинической больницы.

В ФАС поступило три жалобы на закупку. Жалоба ООО «Строительная компания Велесъ» была отозвана, жалоба ООО «Миасский завод медицинского оборудования» была признана обоснованной частично – ведомство посчитало, что включение в техзадание конкретных параметров технологических процессов изготовления медоборудования и результаты испытаний ограничивают конкуренцию, поскольку поставщики не обязаны располагать такой информацией. В результате заказчику было выдано предписание об устранении нарушений в тендере. Еще одна жалоба находится на рассмотрении.

Центральную окружную клиническую больницу Нижневартовска площадью 108 тысяч кв. м строят с перерывами с 2007 года. Предполагается, что больница будет рассчитана на 1,1 тысячи коек.

Первоначально клинику возводила московская компания «Строй‑Престиж», в конце 2016 года контракт на строительство второй очереди медучреждения на сумму 2,33 млрд рублей выиграла ханты-мансийская компания «Версо-Монолит». За это время проект строительства успел устареть, в результате, по словам представителя подрядчика Илчи Магерамова, стройка первой очереди была законсервирована. Повторные конкурсные процедуры на достройку объекта прошли в 2018-2019 годах, подряд на достройку проекта на общую сумму более 7 млрд рублей выиграла компания «Монолитстрой», входящая в красноярский «Монолитхолдинг».

По состоянию на 2020 год общая смета проекта превышает 10 млрд рублей. Ожидается, что больница будет введена в эксплуатацию в июле 2021 года.

По данным Kartoteka, АО «Концерн «Вега» в 2018 году выручил 4,769 млрд рублей, чистая прибыль составила 390 млн рублей. В 2019 году компания подписала соглашение с правительством Ярославской области о централизации лабораторного звена региона. Кроме того, предприятие участвует в создании медико-фармацевтического кластера на территории опережающего социально-экономического развития в Ростове Великом с проектом по локализации игл южнокорейской компанией C&M-Tech, объем инвестиций в который оценивается в 700 млн рублей.

В декабре 2019 года другая дочерняя структура госкорпорации ООО «РТ-Соцстрой» была назначена единственным исполнителем проекта строительства тверской Детской клинической областной больницы на 420 коек стоимостью 5,8 млрд рублей, в феврале 2020 года – единственным подрядчиком строительства Севастопольской больницы скорой медицинской помощи за 7,58 млрд рублей.