РФПИ: «Р-Фарм» будет производить в России вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета от COVID-19

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca договорилась о производстве своей вакцины в России с «Р-Фармом», сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью британскому Times Radio. Так он опроверг утверждение Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что российские хакеры атаковали иностранные организации, задействованные в разработке вакцин, чтобы получить данные о них. Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca договорилась о производстве своей вакцины в России с «Р-Фармом», сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью британскому Times Radio. Так он опроверг утверждение Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что российские хакеры атаковали иностранные организации, задействованные в разработке вакцин, чтобы получить данные о них.

«Нет нужды что-либо красть из Оксфорда уже потому, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca договорилась с одной из российских портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. То есть вся информация уже передана российскому производителю, включая все технологии. Это коммерческое соглашение между AstraZeneca и «Р-Фармом», – сказал Дмитриев.

Позже в AstraZeneca и «Р-Фарме» подтвердили заключение соглашения. В Россию осуществлена передача клеточной линии и аденовирусного вектора, здесь планируется производить антиген и выпускать ГЛФ.

При этом предполагается, что Россия станет одним из хабов для производства и поставок вакцины на международные рынки – более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и стран СНГ.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) 16 июля сообщил, что группа хакеров, которая, вероятнее всего, связана с российскими спецслужбами, в течение 2020 года устраивала атаки на различные компании, участвующие в разработке вакцин от COVID-19 в Канаде, США и Великобритании.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал такие действия российских спецслужб недопустимыми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Россия не имеет отношения к попыткам сбора информации, и назвал эти обвинения «неприемлемыми».

«Р-Фарм» и РФПИ обязались вложить не менее 4 млрд рублей в организацию производства вакцин и препаратов от коронавирусной инфекции. Известно, что на мощностях «Р-Фарма» будет производиться вакцина, разрабатываемая НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик отмечал, что ведет переговоры с зарубежными компаниями по производству еще одной вакцины.

Оксфордский университет, с которым у AstraZeneca заключено лицензионное соглашение, в мае 2020 года анонсировал начало 2-3 фазы КИ своей вакцины на 10 тысячах добровольцах. Первые поставки вакцины ожидаются к концу 2020 года. AstraZeneca получила более $1 млрд инвестиций от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA, подразделение Министерства здравоохранения и социальных служб США).