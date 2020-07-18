«Фармапарк» будет поставлять в Россию китайский биосимиляр голимумаба

По данным Vademecum, принадлежащая «Фармстандарту» компания «Фармапарк» получила эксклюзивные права на поставку и распространение в России и странах СНГ препарата китайской биофармацевтической компании Bio-Thera Solutions Partners от ревматоидного артрита голимумаб, представляющий собой биосимиляр Симпони от Janssen. По данным Vademecum, принадлежащая «Фармстандарту» компания «Фармапарк» получила эксклюзивные права на поставку и распространение в России и странах СНГ препарата китайской биофармацевтической компании Bio-Thera Solutions Partners от ревматоидного артрита голимумаб, представляющий собой биосимиляр Симпони от Janssen.

В России, а также Европе и Турции дистрибуцией Симпони занимается MSD.

Препарат одобрен для лечения у взрослых ревматоидного артрита в комбинации с метотрексатом, псориатического артрита в качестве монотерапии или с метотрексатом и анкилозирующего спондилита.

Третья фаза исследований препарата Bio-Thera на пациентах с псориатическим артритом начнется в четвертом квартале 2020 года. В нем задействованы пациенты из Китая, России и других стран. Компания рассчитывает подать досье на регистрацию препарата в Китае, Европе и США в 2023 году. В России и СНГ досье будет подавать «Фармапарк». В сфере ответственности Bio-Thera – поставки препарата с завода в Гуанчжоу в Китае.

Bio-Thera Solutions – китайская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Гуанчжоу. Занимается исследованиями и разработкой онкопрепаратов, препаратов от аутоиммунных, сердечно-сосудистых заболеваний. В Китае одобрен препарат Qietli, биосимиляр адалимумаба (оригинальный препарат – Хумира от AbbVie), применяемый от ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита и бляшечного псориаза.

«Фармапарк» – российская фармкомпания, производящая биоаналоги интерферона и стимуляторов кроветворения, упаковка которых производится на мощностях «Фармстандарта». «Фармапарком» владеет кипрская Bigpearl Trading Limited, которую в 2012 году выкупил «Фармстандарт». Выручка компании в 2019 году составила 624,7 млн рублей, чистая прибыль – 70,1 млн рублей.

В июле 2019 года «Фармапарк» заключила лицензионное соглашение с сингапурской Prestige Biopharma на поставку биоаналога трастузумаба, применяемого для лечения HER2-положительного рака молочной железы.

Фото: fb.ru

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