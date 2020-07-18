Росстат: В июне российские фармпредприятия произвели лекарства на сумму 38,12 млрд рублей

В июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 36,8%. По сравнению с маем 2020 года их выпуск увеличился на 9,4%.

Изготовление лекарственных препаратов выросло в июне 2020 года на 7,1% по сравнению с маем и на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Произведено продукции на общую сумму 38,12 млрд руб. Такая информация приводится в отчете Росстата, размещенном на сайте ведомства.

Производство реагентов диагностических и прочих фармацевтических препаратов выросло в июне 2020 года на 68,0% по сравнению с июнем прошлого года и на 86,0% по сравнению с маем 2020 года и составило 3,75 млн упаковок.

Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого в терапевтических целях, для диагностики и реабилитации, вырос на 11,4% к маю 2020 года и на 85,2% к июню 2019 года (не относится к производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях).

По данным Росстата, в июне промышленное производство в России выросло по сравнению с маем на 2,4%. В сравнении с июнем 2019 года индекс промышленного производства снизился на 9,4%.

Фото: Олег Кирюшкин

pharmvestnik