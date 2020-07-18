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В Stada новый вице-президент по безрецептурным препаратам

Оксана Позднякова

К управленческой команде Stada в регионе «Россия и СНГ» в должности вице-президента по безрецептурным препаратам c 15 июля присоединилась Оксана Позднякова.

Вице-президентом Stada по безрецептурным препаратам в регионе «Россия и СНГ»  назначена Оксана Позднякова. Она будет отвечать за развитие портфеля продуктов ConsumerHealthCare (CHC), сообщает пресс-служба компании.

Оксана Позднякова имеет солидный управленческий опыт. На протяжении более 15 лет занимала руководящие позиции в компаниях NovartisPharma и Sanofi, работая в Швейцарии и России. В 2014–2015 годах была председателем OTC комитета в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM). Возглавляла российский филиал компании Medela AG.

До прихода в Stada она в течение двух лет занимала должность вице-президента и генерального директора по России в Glenmark.

Елена Григорьева
pharmvestnik

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18 июля, 2020 | Просмотров: 57