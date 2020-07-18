Производители сообщили об отказах аптек принимать маркированные растительные препараты

Национальная ассоциация «АПФ» направила депутатам письмо, в котором сообщила, что аптеки отказываются принимать маркированные препараты. Ассоциация отметила, что в связи с этим обострилась ситуация с замещением растительных лекарств БАД. Во-первых, БАД не подлежат обязательной маркировке, а, во-вторых, некоторые из них имеют схожие или идентичные с лекарственными препаратами названия, сообщает «АПФ»

В настоящее время многие аптеки отказываются принимать маркированные растительные лекарственные препараты из-за неготовности к работе в МДЛП. Об этом «ФВ» сообщила председатель Координационного совета Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган.

Она добавила, что ассоциация направила письмо с указанием на эту проблему руководителю Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, депутату Андрею Исаеву, члену Комитета Госдумы по охране здоровья Александру Петрову, первому заместителю главы Минпромторга Сергею Цыбу, а также руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой.

В письме отмечается, что такая ситуация обострила проблему с замещением лекарственных растительных препаратов БАД на растительной основе. Ассоциация сообщает, что аптеки отказываются принимать маркированные лекарства, в то время как БАД не подлежат обязательной маркировке, а значит, у их производителей не возникает проблем с поставками. При этом некоторые БАД имеют схожие или идентичные названия с реальными лекарствами, которые могут не поступать в аптеку на фоне ввода МДЛП.

«Учитывая, что многие БАД имеют наименования идентичные или схожие до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов, зарегистрированных в установленном порядке, население страны вводится в заблуждение, поскольку БАД являются пищевыми продуктами, не обладают лечебными свойствами и не могут использоваться для лечения заболеваний», – говорится в письме «АПФ».

В связи с этим ассоциация предлагает внести БАД в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Кроме того, предлагается ввести административную меру ответственности в виде штрафов и приостановления хозяйственной деятельности за отказ аптек принимать маркированные лекарственные препараты, а также за ввод в оборот биологически активных добавок и других пищевых продуктов под наименованиями, идентичными или схожими до степени смешения с наименованиями зарегистрированных лекарственных препаратов.

Как пояснил «ФВ» директор рязанской сети аптек «Фарма» Александр Миронов, одной из причин, по которой аптеки отказываются принимать маркированные препараты, является желание продлить режим работы по ЕНВД. «Причин несколько: некоторые не берут товар, чтобы еще квартал прожить на ЕНВД. При этом сам факт работы по ЕНВД, даже без учета продажи маркированного товара, достаточно спорен», – уточнил Миронов. Он также отметил, что у аптек могут возникать проблемы с программным обеспечением. «У нас не получается сделать перемещение между аптеками маркированного товара, который мы приобрели для экспериментов. Работаем с разработчиками ПО над решением данных вопросов», – добавил Миронов.

Отвечая на вопрос по поводу замещения некоторых препаратов БАД, Миронов предположил, что у производителей биологически активных добавок сейчас действительно может быть преимущество. «Производители БАД говорят сетям: с маркировкой же жуть, что творится – лучше безопасно поторговать БАД, чем ждать по два дня ответа на запросы при приемке товара. Сам не сталкивался, но думаю, что такое вполне может быть на рынке», – рассуждает Миронов.

Маргарита Грошева

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik