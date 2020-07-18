Sanofi планирует крупные инвестиции в американские компании

Sanofi готова совершить ряд крупных инвестиций в США, речь идет в том числе о приобретении Principia Biopharma. Компания рассчитывает пополнить портфели лекарственных препаратов для лечения рассеянного склероза и заболеваний иммунной системы.

Французская фармацевтическая компания Sanofi («Санофи») уже сотрудничает с «Принсипиа Байофарма» в области разработки перорального ингибитора BTK SAR442168 для лечения рассеянного склероза. Компания приступила к III фазе клинических исследований в июне, сообщает FirstWord Pharma.

Помимо SAR442168 Principia разрабатывает ингибитор BTK rilzabrutinib для лечения тромбопенической пурпуры. В июне компания объявила об обнадеживающих результатах I/II стадий клинических исследований и о намерении приступить к III стадии к концу года.

В мае 2020 года исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон отмечал, что средства, полученные от продажи доли в акционерном капитале американской компании Regeneron Pharmaceuticals («Редженерон Фармасьютикалз»), будут направлены на финансирование инноваций. Аналитики Bank of America прогнозировали, что французская компания обратит внимание на активы в области онкологии, генной терапии и иммунологии.

Илья Дугин

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