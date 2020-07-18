PharmaTrace предложил решение проблем первых недель маркировки

Необходимость решения поставленной задачи по маркировке лекарств воспринимается представителями фармбизнеса по-разному. Многие фармацевтические дистрибьюторы, опираясь на свои небольшие объемы, рассчитывали вручную рапортовать в СМДЛП и считали себя полностью готовыми к вступившей в силу с 1 июля маркировке. Но уже на первых неделях столкнулись с проблемами, которые требуют поддержки, решения инцидентов и помощи компетентных специалистов.

«Умение клеить марки оказалось не самым главным в новой системе обязательного мониторирования движения лекарственных препаратов в России», — отметил Герман Иноземцев, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», которая включает в себя проект PharmaTrace. Сложившуюся ситуацию он с иронией сравнил со сценой из мультфильма «Трое из Простоквашино», где важным умением оказалось не только догнать объект фотосъемки и сделать фотографию, но и догнать его еще раз, «чтобы фотографию отдать».

«Так и в СМДЛП — основные проблемы этого и следующего года будут в том, чтобы маркированная продукция могла быстро попасть в лекарственный оборот страны, а не пылилась на промежуточных складах и подсобных помещениях в “сером” статусе – арбитража», — добавил он.

Команда компании PharmaTrace, в рамках облачного продукта Check,Track & Trace (CTT), разработала специализированное решение для дистрибьюторов, логистов и закупочных союзов и ассоциаций, которое облегчает взаимодействие с государственной системой маркировки товаров «Честный знак». О нем рассказал директор по продукту/проекту PharmaTrace Дмитрий Баглей.

Упрощенный процесс параметризации и настройки «CTT для дистрибьютора» дает возможность быстрой интеграции и использования продукта в полной мере, без затрат на дорогие консалтинговые услуги. Проверка и контроль за операциями с маркированной продукцией происходит благодаря ряду автоматизированных диджитал-инструментов.

Для выявления возможных расхождений при выполнении внутренних складских операций в составе CTT предусмотрены дополнительные информационно-справочные сервисы.

С использованием данного решения в любой момент времени пользователь, в режиме онлайн, сможет узнать фактическое состояние, например, групповой упаковки.

Электронные сервисы позволяют получить всю историю изменения состояния любой потребительской упаковки с момента приемки до момента отгрузки. В результате все поставки будут содержать подтверждающие сведения в запущенной национальной системе маркировки «Честный знак». С использованием CTT удастся избежать отказов от приемки поставок по причине несоответствия или несвоевременной регистрации сведений в Национальной системе маркировки «Честный знак».

Как заявил Дмитрий Баглей, «CTT стоит рассматривать как автоматизированный инструмент, направленный на обеспечение прослеживаемости товаров в рамках всей цепи поставок. Благодаря своей структуре он выстраивает асинхронные сообщения в логическую последовательность, обрабатывает и «додумывает в автоматическом режиме операции по прослеживаемости товародвижения, создавая и отправляя в автоматическом режиме цепочку отчетов во ФГИС МДЛП, причем без дополнительных затрат на серверное оборудование, поддержку собственной инфраструктуры и на дополнительные человеческие ресурсы для мониторинга информационных обменов».

В качестве дополнительного сервиса команда PharmaTrace предлагает специализированное программно-аппаратное решение SmartWTS, которое предназначено для автоматизации процессов отслеживания движения упаковок товаров на складе, включая их трансформацию.

Источник: PharmaTrace

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