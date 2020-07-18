Маркировка лекарств не должна привести к росту цен и дефициту на фармрынке

Наибольшую активность в системе маркировки лекарств сейчас проявляют зарубежные производители, которые спешат нанести идентификационный код на свою продукцию, об этом рассказал гендиректор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператора системы маркировки) Дмитрий Алхазов.

НА ИНОСТРАННЫЕ ФАРМКОМПАНИИ ПРИХОДИТСЯ 70% ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ, — СООБЩИЛ ОН, ОТМЕТИВ, ЧТО С ТАКИМ ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ АКТИВНОСТИ ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РОССИЯНАМ ТОЧНО ЖДАТЬ НЕ СТОИТ.

Система работает стабильно, а эмиссия кодов за прошедшую неделю показывает, что объем российского лекарственного рынка может при текущей динамике составлять около 8,5 млрд упаковок в год, уверен глава ЦРПТ.

Импортные лекарства, которые уже находятся в обращении, будут поступать на российский рынок бесперебойно, отметили в Минпромторге.

«В отношении той иностранной продукции, которая обращается сейчас на российском рынке, мы достаточно спокойно смотрим на ситуацию, дефицита не видим, а риски могут возникнуть по той продукции, которая за последние два года вообще на российский рынок не поступала», — подчеркнул директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.

Директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков также согласен, что перебоев с лекарственным обеспечением не будет, а с введением маркировки с рынка исчезнет контрафактная и фальсифицированная продукция.

Коды маркировки уже нанесла на свою продукцию и подготовила к отправке в Россию и крупнейшая боснийская фармкомпания «Босналек». «На отпускные цены такая мера никоим образом не повлияла», — подчеркнул директор по правовым и корпоративным вопросам «Босналек» Лев Думчев.

Не планирует повышать отпускные цены на лекарственные препараты и компания «Фармстандарт», рассказал ее гендиректор Григорий Потапов.

МЫ ПОСТОЯННО РАБОТАЕМ НАД СОКРАЩЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК И ОПТИМИЗАЦИЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ПРИ ВЫБОРЕ СХЕМЫ МАРКИРОВКИ ШЛИ ПО ПУТИ СОЗДАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УЧАСТКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ МАРКИРОВКИ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО НАМ СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА, — РАССКАЗАЛ ПОТАПОВ.

gmpnews