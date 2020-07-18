В Госдуме разрабатываются новые меры по повышению доступности лекарств

Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств, что позволит снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные районы страны.

Кроме того, представители партии в регионах следят за тем, чтобы гражданам не продавали контрафактные препараты и не завышали цены на медикаменты.

Однако существует угроза удорожания лекарств и снижения доли недорогих препаратов на рынке. В этой связи «Единая Россия» подготовила поправки в закон об обязательной маркировке — теперь у Правительства есть право отложить ее до 1 октября. Это особенно важно в постпандемический период, когда потребность в лекарствах явно не будет снижаться, но при этом возможный рост цен лишит людей возможности их купить.

Отмечается, что в Общенациональный план по восстановлению экономики вошло предложение «Единой России» по сдерживанию цен на лекарства за счет прямого субсидирования и льготного кредитования для производителей препаратов при закупке фармсубстанций. Кроме того, Правительство учло инициативу об упрощении регистрации лекарств для тяжелобольных детей. «Единая Россия» разработала её совместно с Минздравом, Минпромторгом и общественными организациями. Только за последний год произошло несколько случаев, когда люди подвергались уголовному преследованию за ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств для больных детей. Принятые меры сделали доступнее эту категорию медикаментов.

Регулирование рынка лекарств — только часть комплекса законопроектов и инициатив, которые делают систему здравоохранения в целом более гибкой и удобной для людей.

Среди прочего, изменение структуры аптечного бизнеса — и смещение акцента в сторону малых форм рынка. На рассмотрении в Правительстве находится законопроект о регламентации работы аптек, который прописывает понятие аптечной сети, ограничивает количество входящих в нее организаций, разделяет аптеки коммерческие с некоммерческими. Также обязывает фармацевтов рассказывать покупателям о наличии российских аналогов зарубежных препаратов.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженного врача РФ Нины Черняевой, изменения коснулись и продажи лекарств в больницах — ФАПам можно продавать препараты без установки специального аптечного оборудования. Кроме того, введено понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в отдаленные села и деревни. Такие новшества приняты, прежде всего, для создания комфортных условий для потребителей.

ПАНДЕМИЯ ПОДТОЛКНУЛА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ К ПРИНЯТИЮ НОВЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ОДНО ИЗ ПОСЛЕДНИХ НОВОВВЕДЕНИЙ КАСАЕТСЯ РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ АПТЕК. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАШИХ ГРАЖДАН! ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ НЕОБХОДИМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ ЭТОМ, ПРОЖИВАЯ В ОТДАЛЕННОМ ХУТОРЕ ИЛИ ПОСЕЛКЕ, ЖИТЕЛЯМ НЕ ПРИДЕТСЯ ЕЗДИТЬ ДЛЯ ЭТОГО В РАЙЦЕНТР», — РАССКАЗАЛА ЧЕРНЯЕВА.

Также парламентарий напомнила о поручении Президента РФ Владимира Путина о создании единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями за счет бюджетных средств при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях.

«Введение единого регистра позволит получать актуальную информацию об обеспеченности лекарствами каждого гражданина-льготника, осуществлять качественное планирование такого обеспечения. Работа по созданию единого регистра должна быть завершена до конца этого года, поскольку в рамках вопроса выполняется поручение Президента о том, чтобы наши граждане все лекарства получали вовремя. Главная цель единого регистра – покончить с перебоями лекарственных препаратов, которые периодически происходили в субъектах», — отметила Черняева.

gmpnews