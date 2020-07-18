Эксперт: для оценки защитного потенциала вакцины от Moderna требуется больше данных

После публикации многообещающих результатов исследования первой фазы экспериментальной вакцины (mRNA-1273), разрабатываемой биотехнологической компанией Moderna для борьбы с пандемией COVID-19, Джоанна Свонсон (Johanna Swanson), менеджер по продукту аналитической компании GlobalData, представила свое мнение в отношении данных ранней стадии исследования:

«Относительная скорость производства мРНК-вакцин является явным преимуществом для компании Moderna, поскольку производство мРНК-вакцин относительно простое по сравнению с другими типами вакцин и является важным фактором для пандемии такого масштаба.

Кроме того, спайковый антиген мРНК-вакцины может быть модифицирован, чтобы сделать препарат еще более иммуногенным и в случае мутаций вируса, вакцину можно было бы легко изменить. Поскольку мРНК-вакцины являются полностью синтетическими, то как только становится известна последовательность целевого антигена, вакцина может быть быстро произведена. Это может позволить в будущем быстро реагировать на другую пандемию, поскольку та же самая инфраструктура может производить другие мРНК-вакцины, которые содержат иную последовательность.

Несмотря на эти преимущества, до сих пор неизвестно, будет ли мРНК-вакцина, содержащая спайк-белок, достаточной для обеспечения длительной защиты, поскольку продолжительную защиту обычно обеспечивают вакцины, содержащие несколько компонентов вируса. Кроме того, неизвестно, какое количество нейтрализующих антител необходимо для защиты.

Для того, чтобы показать, насколько хорошо вакцина защищает от инфекций и как долго будет сохраняться защита, необходимо проведение клинических испытаний с большим числом участников, особенно с пожилыми пациентами из группы высокого риска, и более длительный период времени».

gmpnews