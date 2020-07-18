Калужская компания за 45 млн рублей внедрила ИИ для анализа флюорограмм в московских отделениях лучевой диагностики

Калужская компания «Медицинские скрининг системы» разработала программу искусственного интеллекта «Цельс» на основе нейросети для анализа медицинских изображений по направлениям флюорография и маммография. Программу начали применять в отделениях лучевой диагностики медучреждений Москвы. Финансирование проекта из собственных средств оценивается компанией в 45 млн рублей. Калужская компания «Медицинские скрининг системы» разработала программу искусственного интеллекта «Цельс» на основе нейросети для анализа медицинских изображений по направлениям флюорография и маммография. Программу начали применять в отделениях лучевой диагностики медучреждений Москвы. Финансирование проекта из собственных средств оценивается компанией в 45 млн рублей.

Нейросеть «Цельс» должна находить признаки патологий на снимках и ранжировать исследования по приоритетности, чтобы врач просматривал в первую очередь снимки пациентов, у которых с наибольшей вероятностью есть патология. «Это позволяет быстрее провести дообследование, поставить диагноз и начать лечение», – отмечают в компании.

ИИ-сервис участвует в эксперименте Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) и Центра диагностики и телемедицины ДЗМ по использованию решений для анализа результатов компьютерной томографии, маммографии и рентгенографии в московский единый радиологический информационный сервис.

Для эксперимента, который продлится до 31 декабря 2020 года, правительство Москвы утвердило 16 грантов разработчикам медицинского программного обеспечения на общую сумму 147,3 млн рублей, чтобы апробировать методы поддержки принятия решений на основе результатов анализа данных. Средства компании-разработчики могут получить через три месяца работы или при достижении минимального количества обработанных исследований.

ООО «Медицинские скрининг системы», которое разработало программу «Цельс», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в Калуге в 2018 году. Компанией владеют Игорь и Владимир Чернины (по 30% каждый), Никита Николаев (20%) и Евгений Никитин (20%). Чистый убыток организации в 2019 году составил 4,4 млн рублей, данных о выручке нет. Кроме Москвы, компания внедряет пилотные проекты, связанные с использованием ИИ в медицине, в 12 регионах.

В июне 2020 года главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ Сергей Морозов рассказал, что в отделениях лучевой диагностики столичных медучреждений также внедрили технологию голосового ввода врачебных заключений. Стоимость подключения одного микрофона к рабочему месту врача-рентгенолога оценивается в 20 тысяч рублей, а качество распознавания речи составляет 93%.

Фото: twitter.com

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