Руководитель Merck & Co. усомнился в скором появлении на рынке вакцины против коронавируса Исполнительный директор американской компании Merck & Co. Кеннет Фрейзер заявил, что «хайп» вокруг сроков появления вакцины против короновирусной инфекции не оправдан. Он утверждает, что власти и ряд руководителей фармкомпаний не учитывают все факторы, влияющие на вывод вакцин на рынок. Политики, чиновники и топ-менеджеры фармотрасли прогнозируют появление вакцины против COVID-19 к концу текущего года. Однако глава американской компании Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) Кеннет Фрейзер сомневается в этих прогнозах, пишет FiercePharma. В интервью с профессором Гарвардской школы бизнеса Цедом Нили топ-менеджер Merck заявил, что власти грубо нарушают интересы общества, обещая потенциальную вакцину уже к концу года. По его словам, на пути любой вакцины к рынку стоит множество препятствий. Он отметил, что, во-первых, создание эффективной и безопасной вакцины занимает несколько лет. Так, Merck понадобилось четыре года, чтобы получить одобрение вакцины против паротита и пять с половиной лет для одобрения вакцины против лихорадки Эбола. Во- вторых, заявил Фрейзер, компании могут столкнуться с проблемами производства и дистрибуции препарата. Наконец, топ-менеджер счел недопустимым «ультранационализм», когда некоторые страны заинтересованы в обеспечении населения вакцинами в приоритетном порядке за счет других стран. Сама Merck & Co. приступила к разработке вакцины против COVID-19 в мае этого года — намного позже, чем другие компании. Merck & Co. заключила соглашение с неправительственной организацией «Международная инициатива по разработке вакцины против СПИДа» (IAVI) в области доклинических исследований потенциальной вакцины, используя ту же платформу, что и при создании вакцины против лихорадки Эбола. Кроме того, она купила частного австрийского разработчика вакцин – компанию Themis Bioscience («Темис Байосайенсиз»), которая сотрудничает с Институтом Пастера. Илья Дугин

