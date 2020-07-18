Бывшая сотрудница Sun Pharma обвинила компанию в нарушении нормативных актов FDA

Бывший медпредставитель индийской фармкомпании Sun Pharmaceuticals («Сан Фармасьютикалз») Дженни Умплеби подала иск против компании о незаконном увольнении. Она утверждает, что была уволена после того, как пожаловалась на регионального менеджера, который, по ее мнению, незаконно распределял лекарственные препараты среди врачей.

Конфликт между бывшим медпредставителем индийской фармкомпании Sun Pharmaceuticals Дженни Умплеби и ее экс-работодателем стал причиной для разбирательства в суде. Как следует из иска работницы, в июле и сентябре 2019 года ей поступило два звонка из поликлиники о получении нескольких партий образцов препаратов от регионального менеджера компании. Посчитав это нарушением нормативных актов FDA, Умплеби сообщила об этом своему непосредственному руководителю, сообщает Becker’s Hospital Review.

В результате она была уволена в марте 2020 года якобы за предоставление ложной информации.

В своем ответе от 13 июля 2020 года Sun Pharma опровергла обвинение в том, что увольнение сотрудницы связано с ее заявлением о нарушениях нормативных актов FDA. Как говорится в документе, она уволена за несоблюдение политики компании.

Это уже третий иск против компании за незаконное увольнение за последнее время. В июле 2019 года с иском также выступил бывший медпредставитель, а в ноябре того же года – бывший директор по работе с клиентами. Они уверены в том, что их увольнение связано с выступлением против продвижения лекарственных препаратов по неодобренным показаниям.

Илья Дугин

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