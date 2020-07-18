Аптеки пожаловались на невозможность выдать льготный препарат из-за сбоев в системе маркировки

Внедрение маркировки лекарственных препаратов привело к замедлению и удорожанию бизнес-процессов в аптеках. На выполнение привычных операций стало требоваться больше не только времени, но и рабочих рук. В некоторых случаях это привело к невозможности своевременного отпуска медикаментов льготникам. Об этом корреспондентам «ФВ» рассказали представители отрасли.

Стоп, бизнес

Представители фармбизнеса столкнулись с несколькими серьезными проблемами в ходе работы с системой маркировки лекарств. Наиболее серьезная из них заключается в том, что, по сути, система контроля оказалась встроена в бизнес-процесс. То есть ни получить, ни оприходовать, ни продать лекарство без отправления соответствующей информации в систему аптека не может.

Если у вас проблемы с интернетом, сисадмином, компьютерной техникой, погодными условиями и вы не можете произвести обмен данными, ваш бизнес оказывается полностью парализованным, говорит представитель аптечной розницы Краснодарского края, которая занимается отпуском льготных лекарственных препаратов.

«Если бы система функционировала, как онлайн-кассы, и информация отправлялась бы сама по себе, вопросов бы не было, — поясняет источник на условиях анонимности. — Но система весьма враждебна к обычным, не продвинутым пользователям».

По словам спикера, в небольших аптеках таких кадров просто нет, подключение к системе МДЛП для них стало серьезным испытанием. Чтобы все работало полноценно, необходимо проводить интеграцию, которая стоит весьма дорого, а потому «одиночкам» и «малышам» не по карману.

От введения маркировки пострадают не только маленькие частные аптеки, но и пациенты.

«Из-за того, что у нас по несколько дней нет обмена данных с ЦРПТ, мы не можем отпускать препараты льготникам, — рассказывает владелица краснодарской аптеки. — Препарат лежит у меня на полке, но выдать я его человеку не могу. И как мне ему это объяснить?»

Информацию о том, что аптеки выдают лекарства льготным больным с задержкой в несколько дней из-за отсутствия контакта с системой МДЛП, подтвердили в ходе недавнего «круглого стола» на радиостанции «Комсомольская правда» и исполнительные директора СРО Виктория Преснякова и СПФО Лилия Титова.

Техподдержка не поддержит

Еще одна проблема — плохая связь, заявил генеральный директор ОАО «Фармация» (Пенза) Антон Колосков. Приходится долго ловить сигнал спутника регистратором выбытия. Даже в городе сотрудники выходят по несколько раз в день на улицу и бегают вокруг аптеки, чтобы начать работать в системе.

«Вторая проблема — отпуск клиентам, которые хотят приобрести медикаменты по договору за безналичный расчет, но при этом не имеют лицензии и в системе МДЛП не зарегистрированы, — продолжает Колосков. — Например, когда комплектуют аптечку для сотрудников. Мы можем предложить приобрести только через кассу за наличный расчет или по карте через терминал, но людям это неудобно».

По словам спикера, третья сложность заключается в том, что нет ясности, как работать с ФАП, которые берут препараты на реализацию: «До момента продажи товар принадлежит ОАО «Фармация». При этом находится он в ФАП, то есть фактическое местонахождение и принадлежность товара разные».

На эту же проблему обращает внимание генеральный директор «Областного аптечного склада» (Челябинская область) Андрей Князев: «У ЦРПТ нет технического решения для работы ФАП в рамках договора комиссии с фарморганизацией по розничной реализации с маркированными ЛП (приемка и вывод из оборота) при отсутствии или нестабильной работе сети интернет».

Также Князев указывает на ежедневные сбои в работе ИС МДЛП (отсутствует доступ в личный кабинет, не работает загрузка и выгрузка сведений), сложности взаимодействия со службой техподдержки: на вопросы предоставляются неоперативные (срок ожидания в среднем составляет несколько недель) и некорректные ответы — либо типовые, либо не по существу вопроса, либо и вовсе противоречивые.



«С января 2020 около 30% регистраторов выбытия (от 120 штук) было возвращено с заменой или отремонтировано, — продолжает спикер. — А ведь в случае «зависания» РВ информация не передается в МДЛП».

Очень беспокоит участников рынка и отсутствие механизма «живой» обратной связи с регулятором проекта по нормативно-методологическим вопросам, резюмирует Князев.



Эксперты регистраторов выбытия

Из-за неясного статуса и функций больничных аптек им уделяется мало внимания, в итоге ИТ-отделы и руководство больниц во многих случаях не обеспечили готовности программного обеспечения ЛПУ к переходу на МДЛП, добавляет провизор больничной аптеки, основатель профессионального сообщества работников больничных аптек «Аптека ЛПУ» Вадим Зубков.

«Крайне трудоемко сканировать каждую упаковку в случае больших поставок препаратов, — прокомментировал Зубков. — Например, расход физиологического раствора в некоторых учреждениях настолько велик, что ЛПУ вынуждены нанимать для этого дополнительные штаты, что проблематично в условиях ограниченного бюджета и отсутствия актуального нормативно-правового регулирования штата больничных аптек».



Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

Михаил Старков

pharmvestnik