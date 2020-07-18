Инициатива COVAX обеспечит равные условия при распределении вакцин против коронавируса

Более 75 стран выразили заинтересованность в присоединении к финансовой инициативе COVAX, цель которой гарантировать быстрый и равноправный доступ к вакцинам против COVID-19 в глобальном масштабе. Ранее к ней присоединились 90 стран с низким и средним уровнями доходов.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) развернул инициативу по гарантированному получению вакцин против коронавирусной инфекции. Финансирование будет осуществляться из бюджетов стран, которые присоединяться к программе. Всего планируется привлечь 2 млрд долл., из которых 567 млн долл. уже получены в июне 2020 года. В работе COVAX также участвуют ВОЗ и Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI0), сообщает Reuters.

Как отметил исполнительный директор GAVI Сет Беркли, COVAX позволит большинству стран, вне зависимости от того, могут ли они самостоятельно оплатить покупку вакцин, гарантированно получить необходимое количество доз и не остаться в «хвосте очереди», как это случилось во время пандемии гриппа H1N1 десять лет назад.

Планируется, что к концу 2021 года будет поставлено 2 млрд доз одобренной вакцины. В первую очередь будут привиты сотрудники здравоохранения. Поставки будут осуществляться пропорционально численности населения стран.

В настоящее время в процессе разработки находятся более 100 кандидатных вакцин против COVID-19, из которых по меньшей мере 20 проходят клинические исследования.

Илья Дугин

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