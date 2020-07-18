Западные страны обвинили Россию в попытке выкрасть информацию о вакцине против COVID-19

Неизвестные хакеры попытались выкрасть данные организаций в США, Канаде и Великобритании, которые занимаются разработкой вакцин против коронавируса. Правительства этих стран утверждают, что за попыткой хищения стоят российские киберпреступники.

По мнению представителей правительств США, Великобритании и Канады, хакеры из России предпринимают попытки выкрасть данные о разработках вакцины против коронавируса, пишет The New York Times. Чтобы получить доступ к исследованиям, они использовали фишинг и вредоносные программы, утверждают обвинители.

Так, Агентство национальной безопасности США заявило, что похитить сведения организаций пытается хакерская группировка APT29, или Cozy Bear. Глава управления кибербезопасности Энн Нойбергер призвала воспринять угрозу всерьез. Об обсуждении данного вопроса заявил также представитель британского Национального центра кибербезопасности.

Британское и канадское правительства заявили, что Cozy Bear с большой вероятностью является частью российских спецслужб. Правительственные агентства по киберзащите этих стран разработали специальные рекомендации, в которых указываются меры по укреплению защиты компьютерных сетей для организаций здравоохранения.

Анастасия Теслина

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