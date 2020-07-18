J&J планирует досрочно приступить к III фазе исследования вакцины против COVID-19

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») объявила о намерении приступить к заключительной стадии клинических исследований (КИ) вакцины против COVID-19 раньше срока — в конце сентября. Первая фаза исследования намечена на ближайшие дни.

ohnson & Johnson – одна из компаний, работающих над созданием вакцины против COVID-19. Как заявил в ходе телеконференции с инвесторами ее научный директор Пол Стоффелс, компания обсуждает сроки КИ с Национальными институтами здравоохранения (NIH). Ранее было объявлено о начале уже на следующей неделе I стадии КИ с участием более 1 тыс. пациентов в США. Помимо этого, Johnson & Johnson планирует приступить ко II фазе КИ в Нидерландах, Испании и Германии, сообщает деловое издание Finanz.dk.

В компании также отметили, что в случае успеха она сможет произвести 600—900 млн доз вакцины к апрелю 2021 года. Johnson & Johnson применяет при разработке вакцины ту же технологию, что и при создании вакцины против лихорадки Эбола.

По данным ВОЗ, всего в настоящее время в стадии разработки находятся 100 кандидатных вакцин, из которых, по меньшей мере, 23 уже проходят клинические исследования.

Илья Дугин

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