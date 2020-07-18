«Авифавир» поступит в аптеки в ближайшее время

Получение разрешения на использование препарата для лечения коронавируса «Авифавир» при амбулаторном лечении ожидается в конце июля. После этого он поступит в аптеки, где будет продаваться по рецепту. Он противопоказан беременным женщинам и при планировании беременности.

Получение разрешения на использование препарата в амбулаторном режиме ожидается в конце месяца, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Работаем активно с Минздравом России, ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», – пояснил Дмитриев в ходе пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн.

Дмитриев добавил, что препарат противопоказан беременным женщинам и при планировании беременности. Получение препарата будет производиться по рецепту.

Ранее в колонке для американского журнала Newsweek Дмитриев сообщил, что заявки на закупку «Авифавира» направили более 50 стран, среди которых не только соседи России Беларусь и Казахстан, но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие.

«Авифавир» — препарат против коронавируса. В конце мая он получил регистрационное удостоверение Минздрава России, став первым зарегистрированным в стране препаратом такого рода. В начале июня министерство включило его в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

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