Суд Пенсильвании рассмотрит иски против Teva по обвинению в картельных сговорах

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз») стала фигурантом дел по обвинению в масштабном сговоре с целью фиксирования цен на дженерики. Суду предстоит принять решение о том, какие обвинения будут рассматриваться в первую очередь.

Против израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries подали ряд исков в США. Все исковые заявления сконцентрированы в федеральном окружном суде по северному округу Пенсильвании, сообщает Bloomberg Law со ссылкой на заявление федерального судьи штата Пенсильвания Синтии Руф.

Teva обвиняется в картельном сговоре во многих странах мира. Они поданы от имени крупных компаний сферы здравоохранения, прокурорами почти всех штатов, фармдистрибьюторов, розничных аптек, а также компаний медицинского страхования и пенсионных фондов.

Первые обвинения касались препарата для лечения нарушений ритма сердца дигоксин и антибиотика доксициклин. Позднее к делу были приобщены иски по 200 наименованиям дженериков, а также обвинение в сговоре с компанией Heritage Pharmaceuticals («Херитидж Фармасьютикалз»).

По мнению судьи, первым должно рассматриваться обвинение в картельном сговоре в целом. Затем будут слушания по глобальному фиксированию цен на препарат для лечения экземы клобетазол, антидепрессант кломипрамин и гипохолестеринемическое средство правастатин.

Судья отметила, что рассматриваемые в первую очередь иски были направлены в суд по северному округу Пенсильвании. Она также отклонила ходатайство израильской компании начать слушания с обвинений в сговоре с Heritage Pharmaceuticals.

Илья Дугин

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