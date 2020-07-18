Квартальная прибыль Johnson & Johnson упала на 35%

Во II квартале 2020 года прибыль компании Johnson & Johnson сократилась на 35% на фоне снижения продаж косметической продукции и медтехники из-за пандемии COVID-19 и составила 3,63 млрд долл. (1,67 долл. на акцию). Объем продаж за отчетный период сократился на 10,8% — до 18,3 млрд долл.

Аналитики прогнозировали квартальную прибыль на акцию 1,49 долл. при объеме продаж 17,6 млрд долл. Однако Johnson & Johnson повысила прогноз на весь 2020 год. В компании полагают, что прибыль на акцию составит 7,75-7,95 долл., а не 7,50-7,90 долл., как ожидалось ранее. Объем продаж ожидается в пределах 79,9-81,4 млрд долл. против прогнозируемых ранее 77,5-80,5 млрд долл. сообщает Fox Business.

Продажи безрецептурной продукции сократились на 7% — до 3,3 млрд долл. в связи со снижением спроса на средства по уходу за кожей и косметическую продукцию на фоне пандемии. Объем продаж медтехники упал на 34% и составил 4,29 млрд долл. из-за снижения количества плановых хирургических операций.

Квартальный объем продаж фармпродукции увеличился на 2,1% — до 10,75 млрд долл. На фармбизнес приходится 59% общего показателя компании. Продажи лекарств в США выросли на 5,8% и составили 6,1 млрд долл. На зарубежных рынках этот показатель сократился на 2,4% — до 4,6 млрд долл.

Илья Дугин

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