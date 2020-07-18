Минздрав объявил аукцион на поставку канакинумаба

Минздрав объявил аукцион на поставку иммунодепрессанта канакинумаба в рамках программы лекарственного обеспечения пациентов, страдающих высокозатратными заболеваниями.

Минздрав объявил аукцион на поставку лекарственного препарата канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru

Начальная (максимальная) цена контракта: 43 830 187,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 24.07.2020.

Аукцион на закупку канакинумаба, проводимый в декабре 2019 года, выиграла компания «Фармацевтический импорт, экспорт». Она подала единственную заявку на участие в аукционе. Как указано в конкурсной документации, контракт заключен с компанией «по цене не выше начальной (максимальной) цены государственного контракта», которая составляла 999 772 125,00 руб.

Елена Сидорова

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