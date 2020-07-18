Российскую вакцину от коронавируса протестируют за рубежом

Российскую вакцину от коронавируса протестируют за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке. Вслед за тестированием может начаться и ее производство другими государствами.

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, завершится 3 августа. Разработчики ведут переговоры с другими странами по ее производству, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн. Об этом сообщает РБК.

Третья фаза тестирования будет проходить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

Дмитриев рассказал, что сейчас разработчики вакцины ведут переговоры с другими странами по ее производству. На финальном этапе по подписанию соответствующего соглашения сейчас находятся пять стран.

В числе стран, где может пройти третья фаза тестирования вакцины, есть Саудовская Аравия. По словам Дмитриева, рассматривается возможность производства вакцины и на территории королевства.

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