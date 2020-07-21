AstraZeneca отчиталась о результатах исследования вакцины против коронавируса

Экспериментальная вакцина против COVID-19 компании AstraZeneca показала приемлемый профиль безопасности и способность стимулировать иммунный ответ. Это следует из опубликованных результатов начальных клинических исследований.

Исследователи из Оксфордского университета представили результаты клинического испытания 1/2 фазы вакцины против коронавируса, которая разрабатывается совместно с фармкомпанией AstraZeneca.

Согласно публикации в журнале The Lancet, участие в исследовании приняли 1077 здоровых добровольцев 18—55 лет, около половины из которых получили две дозы экспериментальной вакцины ChAdOx1, остальные — менингококковую вакцину. Испытание проходило в пяти центрах в Великобритании.

Побочные эффекты чаще проявлялись у участников, которые применяли экспериментальную вакцину. В их числе — общее недомогание, головная и мышечная боль, озноб. При этом серьезных нежелательных реакций, связанных с использованием ChAdOx1, зафиксировано не было. Как отмечают исследователи, после двух доз вакцины иммунный ответ к коронавирусу присутствовал у всех участников.

The Lancet также опубликовал результаты исследования 2 фазы вакцины китайской фармкомпании Cansino Biologics. Это испытание завершили 508 участников, которые получали экспериментальную вакцину против COVID-19 либо плацебо. Препарат вызвал иммунный ответ у большинства участников после первой вакцинации и не вызвал опасений с точки зрения безопасности.

Клинические исследования 2/3 фазы оксфордской вакцины, в которые планируют вовлечь свыше 10 тыс. участников, стартовали в конце мая. Как ранее писал «ФВ», российская компания «Р- Фарм» заключила с AstraZeneca соглашение о производстве данной вакцины в России. В рамках соглашения препарат будут экспортировать в 30 стран мира.

Анастасия Теслина

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