Сбербанк занялся созданием медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта

Сбербанк учредил новую компанию ООО «Сбермедии». Она займется созданием медицинских приложений на основе искуственного интеллекта. Как удалось выяснить «ФВ», компания заключит соглашение с Москвой для доступа к медицинской документации.

Дочерняя компания Сбербанка ООО «Цифровые активы» 22 июня зарегистрировала новую компанию ООО «Сбермедии», свидетельствуют данные базы СПАРК. Компанией «Цифровые активы» владеет ООО «Цифровые технологии», 100% которой принадлежат Сбербанку.

Как следует из данных картотеки, новая компания будет заниматься обработкой данных и предоставлением услуг по размещению информации. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Генеральным директором компании является Йигал Джек — единственный владелец ООО Esports Akademi, которая занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и тенических наук, интернет-торговлей, созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, разработкой компьютерного программного обеспечения и прочим.

Как указано на сайте новой компании, она будет обеспечивать полный цикл создания медицинских приложений. «Наша миссия — стать центром для разработки и сертификации медицинских приложений в России и, объединив всех игроков, создать единый рынок для решений на основе искусственного интеллекта», — говорится на сайте.

Как сообщил «ФВ» источник, знакомый с ситуацией, ООО «Сбермедии» заключит соглашение с Москвой о доступе к медицинской документации.

«ФВ» направил запрос в Сбербанк для уточнения информации.

С 1 июля 2020 года в Москве стартовал пятилетний эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он установлен Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ, который регламентирует условия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также возможность последующего использования результатов его применения.

Однако Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий и связи в июне этого года поручил правительству до 31 августа принять меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект».

Маргарита Грошева

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