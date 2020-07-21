Великобритания заказала 230 млн доз различных вакцин против SARS-CoV-2

Правительство Великобритании подписало соглашения о поставках 90 млн доз вакцин против COVID-19. В их числе 30 млн доз вакцины, которую совместно разрабатывают американская Pfizer и немецкая BioNTech, и 60 млн доз от французской Valneva. Сотрудничество с разработчиками вакцин позволит в первую очередь защитить группы населения с наиболее высоким риском инфицирования.

Великобритания заключила контракты на поставку свыше 230 млн доз вакцин от коронавируса. В числе разработчиков препаратов – американская Pfizer («Пфайзер») и немецкая BioNTech («БайоЭнТек»), которые разрабатывают вакцину на основе иРНК, а также французская Valneva («Валнева»), которая работает над созданием более традиционной инактивированной цельновирионной вакцины.

Вакцина от Pfizer/BioNTech проходит I/II фазы клинических исследований, а вакцина французской компании находится на стадии доклинических исследований. Valneva намерена приступить к клиническим исследованиям в конце 2020 года, сообщает Reuters.

Ранее британские власти уже подписали соглашение с шведско-британской фармкомпанией AstraZeneca («АстраЗенека») о закупке 100 млн доз вакцины, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом.

Также правительство Великобритании подписало соглашение с AstraZeneca о закупке препаратов на основе моноклональных антител.

Как отметил министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма, партнерство с ведущими мировыми разработчиками вакцин позволит закупить достаточное количество вакцин для защиты наиболее уязвимых социальных групп населения.

Илья Дугин

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