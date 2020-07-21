GSK и CureVac будут совместно разрабатывать вакцины и препараты моноклональных антител

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline заключила соглашение с немецкой CureVac в области разработки пяти вакцин и лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. Общая сумма контракта превысила 1 млрд долл.

Британская компания GSK и немецкая CureVac договорились о совместном производстве вакцин и препаратов моноклональных антител. Примечательно, что исследовательские программы CureVac в области вакцины против COVID-19 и вакцин против бешенства не подпадают под условия соглашения, сообщает Bloomberg.

Общая сумма соглашения составит 1 млрд долл., в т.ч. 164 млн долл. за 10%-ю долю в уставном капитале CureVac. Помимо приобретения доли в уставном капитале GlaxoSmithKline осуществит единовременный платеж в размере 131 млн долл., а также возвратный платеж в сумме 33 млн долл. за резервирование производственных мощностей партнера.

Кроме того немецкая компания получит 349 млн долл. в случае достижения оговоренных целей в области разработки и выполнения определенных регуляторных требований. Еще 141 млн долл. причитаются ей в виде поэтапных коммерческих платежей, а также роялти с продаж разработанных совместно препаратов и вакцин.

Илья Дугин

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