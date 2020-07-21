Росздравнадзор дал рекомендации по работе с лекарствами в случае недоступности ФГИС МДЛП

Движение лекарственных средств по товаропроводящей цепи не прекратится даже в случае возникновения временной и длительной недоступности ФГИС МДЛП. Как вести себя в случае такого ЧП участникам оборота описано в Методических рекомендациях по работе с маркированными лекарственными препаратами (версия 1.4). Они опубликованы на сайте Росздравнадзора.

Для обеспечения непрерывности процесса производства и дальнейшего движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи в случае выявления временной недоступности ФГИС МДЛП следует воспользоваться альтернативным сервисом «Фарма.Просто». Зарегистрироваться в нем необходимо заранее. Об этом сказано в Методических рекомендациях по работе с маркированными лекарственными препаратами (версия 1.4), которые 20 июля опубликованы на сайте Росздравнадзора.

Для обеспечения непрерывности процесса производства и дальнейшего движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи (в случае выявления временной недоступности ФГИС МДЛП) рекомендовано пользоваться сервисом «Фарма.Просто». Правда, в момент недоступности системы МДЛП регистрация на нем будет также недоступна, поэтому зарегистрироваться в сервисе следует заблаговременно.

В случае возникновения долговременной недоступности (более 6 часов) МДЛП оператор по согласованию с Минпромторгом, Минздравом и Росздравнадзором публикует оповещение всем участникам о временном отключении режима обработки входящих документов только на прием. Все поданные в этот промежуток документы помещаются в промежуточное хранилище данных и будут обработаны после выхода системы из аварийной ситуации.

В ситуациях, когда маркированный лекарственный препарат был «пробит» на кассе в аптеке, но по тем или иным причинам не был отпущен покупателю (отказ по инициативе покупателя, отсутствие необходимой суммы денег), такой чек не закрывается и должен быть аннулирован посредством штатного кассового программного обеспечения. Сведения о выводе этого препарата из оборота в МДЛП соответственно не фиксируются.

Также документ содержит ответы на вопросы касательно вывода препаратов из оборота ФАП, рекомендации по расчету суммы НДС, а также порядок работы участника оборота в случае недоступности ФГИС МДЛП и обработки обращений участников оборота по кассовым чекам.

Екатерина Погонцева

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