Минздрав закупает препараты для лечения туберкулеза и ВИЧ

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов протионамид и амикацин. Прием заявок на участие заканчивается 29 июля.
Минздрав России объявил аукционы на поставку антибиотика амикацин и противотуберкулезного препарата протионамид в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru.
Прием заявок на участие заканчивается 29.07.2020.
– Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 19 391 346,00 руб.
– Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 355 000,00 руб.
Елена Сидорова
pharmvestnik