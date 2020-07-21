Минздрав закупает препараты для лечения туберкулеза и ВИЧ

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов протионамид и амикацин. Прием заявок на участие заканчивается 29 июля.

Минздрав России объявил аукционы на поставку антибиотика амикацин и противотуберкулезного препарата протионамид в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru.

Прием заявок на участие заканчивается 29.07.2020.

– Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 391 346,00 руб.

– Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 355 000,00 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik