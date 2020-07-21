В Индии начались аресты за продажи ремдесивира на черном рынке

Хотя производитель оригинального ремдесивира – Gilead Sciences – подписал соглашения о производстве аналогов препарата с шестью индийскими фармкомпаниями, в стране все еще наблюдается его острый дефицит, что привело к расцвету черного рынка. Правительство начало борьбу с незаконной торговлей.

Согласно официальным данным, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии достигло 1,11 млн человек, из которых более 27 тыс. скончались. В связи с дефицитом ремдесивира, который одобрен в стране для лечения COVID-19, нечистые на руку дельцы начали наживаться на росте спроса на препарат. Его стоимость на черном рынке почти в шесть раз превышает официальную максимальную цену. В результате правительство вынуждено принимать жесткие меры, сообщает Reuters.

Полиция Мумбаи и Хайдерабада арестовала в общей сложности 14 дилеров за продажу ремдесивира по цене 30 тыс. рупий (400 долл.) за флакон при максимальной розничной цене 5,4 тыс. рупий (72,2 долл.). Всего изъято 23 флакона с препаратом производства компаний Cipla («Сипла») и Hetero Labs («Гетеро Лэбз»).

Илья Дугин

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