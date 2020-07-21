Росздравнадзор опубликовал результаты контроля за лекарствами в первой половине 2020 года

За полгода Росздравнадзор инициировал изъятие из обращения свыше 200 серий лекарственных средств. Качество препаратов не отвечало установленным требованиям, следует из отчета регулятора.

В первом полугодии 2020 года Росздравнадзор изъял из обращения 238 серий лекарственных средств, в том числе аптечного изготовления. За аналогичный период прошлого года было изъято 738 серий, указывается в информации регулятора от 17 июля.

Основную часть — 135 серий (62 торговых наименования) в нынешнем году отозвали производители или импортеры. На отечественные лекарственные средства пришлось 64,4% отзывов.

Доля серий недоброкачественных лекарственных средств отечественного производства составила 63,2%. Всего регулятор обнаружил 95 серий (75 торговых наименований) недоброкачественных лекарств, главным образом среди твердых и жидких лекарственных форм. Все 8 серий средств аптечного производства не соответствовали показателю «Маркировка».

Росздравнадзор также выявил 7 серий (6 торговых наименований) лекарственных средств, находившихся в гражданском обороте с нарушением действующего законодательства, или контрафактных. В большинстве случаев у препаратов отсутствовала маркировка на русском языке.

Одна серия препаратов оказалась фальсифицированной – медицинский антисептический раствор производства «БиоФармКомбинат» (Россия). Для сравнения, в первой половине 2019 года Росздравнадзор выявил 12 серий фальсифицированных лекарств.

Анастасия Теслина

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