Маркетплейсы меняют правила торговли БАД из-за риска блокировки

C 22 июля маркетплейс Ozon меняет правила продажи БАД, спорпита и витаминов, усиливая «входной» контроль. Ранее в этом году журналисту «ФВ» удалось купить пищевые добавки, содержащие запрещенные вещества, в Ozon и ряде других маркетплейсов.

Ozon меняет правила реализации БАД — теперь к продаже будут допущены лишь добавки, имеющие свидетельство о государственной регистрации продукции (СГР). Об этом «ФВ» рассказал исполнительный директор российского партнерства «Союз производителей БАД» Александр Жестков.

Согласно обращению Ozon, которым Жестков поделился с «ФВ», теперь для добавления товаров в категории «БАД и парафармацевтика» и «Спортивное питание» партнерам маркетплейса необходимо представить копии СГР и фото упаковок и инструкций товаров. 22 июля БАД, находящиеся на модерации, будут скрыты с сайта Ozon — доступ к скрытой категории и возможность завести карточку товара будет доступна лишь после одобрения всех приложенных документов.

При попытке добавить БАД, спорпит или витамины в категории, к которым они не принадлежат, продавец рискует быть заблокированным навсегда.

Как следует из сообщения компании, у некоторых площадок уже были проблемы и блокировки из-за отсутствия документов — именно поэтому маркетплейс усиливает меры предосторожности. «ФВ» направил запрос в Ozon с просьбой прокомментировать новые правила торговли.

В конце марта «ФВ» провел эксперимент и в рамках журналистского расследования приобрел пищевые добавки с веществами, запрещенными для использования в составе БАД. Некоторые из товаров, в основном для спортивного питания, были произведены в России. В том числе сотрудник «ФВ» приобрел экстракт ашвагандхы и якорцы стелющиеся на Беру.ру и ОZON. Эти вещества запрещены для включения в состав БАД в соответствии с требованиями законодательства (Приложение 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»).

Как рассказал «ФВ» Жестков, он надеется, что за Ozon последует и остальной интернет-ритейл, поскольку проблема по контролю за оборотом БАД — достаточно распространенное явление именно среди маркетплейсов.

«Дело в том, что крупным маркетплейсам при их огромном ассортименте достаточно сложно уследить за всеми товарами, но делать это нужно. В аптеках с такими проблемами мы почти не сталкиваемся — для сетей это профильный вид деятельности наравне с реализацией лекарств и медизделий. В силу меньшего ассортимента специалисты прекрасно понимают требования и внимательно за ними следят», — отметил он.

«Радует, что участники российского e-commerce не стали дожидаться каких-то негативных ситуаций и подошли к вопросу с точки зрения превентивных мер», — резюмировал Жестков.

Руслан Мавлиханов

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