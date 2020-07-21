Объем экспорта индийской фармпродукции вырос на 10%

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, объем индийского фармэкспорта во II квартале текущего года вырос на 10% в долларовом выражении. Основным драйвером роста экспорта стало увеличение поставок гидроксихлорохина и парацетамола на фоне COVID-19.

С апреля по июнь индийские фармпроизводители поставили продукцию в 206 стран мира на сумму более 2 млрд долл. против 1,8 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.

Как отметил аналитик консалтинговой компании Wisdomsmith Advisors Анил Ханна, показатель роста экспорта индийской фармпродукции впечатляет, особенно учитывая, что апрель стал первым полным месяцем после объявления Правительством Индии тотальных мер жесткой изоляции, пишет Express Pharma.

По его мнению, основным драйвером роста экспорта в II квартале 2020 года стало увеличение поставок гидроксихлорохина и парацетамола на фоне COVID-19. Эксперт прогнозирует дальнейший рост экспорта фармпродукции из Индии в текущем году благодаря спросу на антивирусный препарат ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон. Многие индийские компании подписали соглашения с производителем оригинального ремдесивира – компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») по производству и экспорту аналогов препарата.

Илья Дугин

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