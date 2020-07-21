Sanofi создаст новую компанию по производству субстанций в 2022 году

Sanofi готовится к листингу новой компании по производству активных фармсубстанций к 2022 году. Компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами, в т.ч. с Государственным инвестиционным банком Франции. Новая компания станет второй по объему производства субстанций в мире.

Выделение производства АФС в самостоятельный бизнес является частью стратегии исполнительного директора французской фармацевтической компания Sanofi («Санофи») Пола Хадсона, направленной на упрощение структуры бизнеса и разработку новых продуктов с высоким коммерческим потенциалом, пишет FiercePharma.

Вновь созданная компания объединит шесть производственных предприятий Sanofi во Франции, Италии, Германии, Венгрии и Великобритании. По прогнозу, ее объем продаж составит 1-2 млрд евро к 2022 году. В компании будут работать 1,3 тыс. сотрудников. Sanofi будет владеть 30% акций. Новая компания станет второй по объему производства субстанций в мире после швейцарской Lonza («Лонза»), сообщает Reuters.

Объем глобального рынка АФС составляет 170 млрд долл. В настоящий момент на нем доминируют производители из Китая и Индии.

Илья Дугин

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