Bayer выплатила российским врачам более 500 млн рублей в 2019 году

Фармкомпании, входящие в AIPM, раскрыли информацию о платежах в пользу российских специалистов здравоохранения в 2019 году. Общая сумма выплат за минувший год составила 3,9 млрд руб.
«ФВ» совместно с «МВ» проанализировали отчеты 38 фармкомпаний о выплатах в пользу российских медиков за 2019 год. Размер выплат в пользу врачей вырос на 11% с 3,5 млрд руб. в 2018 году до 3,9 млрд в прошлом году. Количество мед- и фармработников, получивших более миллиона рублей от фармкомпаний, напротив уменьшилось: с 30 человек до 22.
Сколько потратили денег
Международные фармацевтические компании, входящие в ассоциацию AIPM, с 2016 года обязались ежегодно публиковать информацию о платежах в пользу специалистов и организаций здравоохранения. Согласно российскому законодательству, раскрывать персональные данные врачей компании могут только с их разрешения. Поэтому все отчеты, в части касающейся работников здравоохранения, включают либо поименное раскрытие информации, либо же объединенные данные.
В отчетах за 2019 год «ФВ» и «МВ» обнаружили информацию о 6 261 работнике здравоохранения, которые согласились раскрыть свои данные. По подсчетам РБК, в 2018 году таких врачей было 10 тыс.
В обобщенных данных компании сообщили о более чем 40 тыс. медработников, однако один и тот же человек мог сотрудничать с различными компаниями и получить несколько выплат.
Общая сумма выплат тем, кто раскрыл свои данные в 2019 году, составила 454 млн руб. Из более чем шести тысяч 22 человека получили более миллиона рублей. В среднем на одного человека в год пришлось около 72 тыс. руб.
|ТОР20 специалистов здравоохранения по объему выплат фармацевтических компаний в 2019 году, руб.
|Рейтинг
|Специалист здравоохранения
|Населенный пункт
|Место работы
|Объем выплат, млн руб.
|1
|Талашова Светлана Вадимовна*
|Ярославль
|Бизнес-тренер
|3,1
|2
|Орлова Яна Артуровна
|Москва
|МГУ им. М.В.Ломоносова (университетская клиника)
|2,2
|3
|Давыдова Светлана Сергеевна
|Москва
|НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина
|2,1
|4
|Зотова Наталья Павловна
|Москва
|СМ-Клиника
|1,9
|5
|Гурова Олеся Юрьевна
|Москва
|Первый Московский государственный университет им. И.М.Сеченова
|1,5
|6
|Бабак Сергей Львович
|Москва
|Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (МГМСУ)
|1,5
|7
|Егоров Илья Вадимович
|Москва
|Центр семейной медицины «София»
|1,4
|8
|Мурашкин Николай Николаевич
|Краснодар
|Клиника «Варикоза нет», Сеть частных медицинских центров «Клиника Екатерининская»
|1,3
|9
|Козиолова Наталья Андреевна
|Пермь
|Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
|1,3
|10
|Смолкин Юрий Соломонович
|Москва
|Центр аллергологии и иммунологии
|1,3
|11
|Стадник Елена Александровна
|Санкт-Петербург
|НМИЦ им. В.А.Алмазова
|1,3
|12
|
Эрлих Алексей Дмитриевич
|Москва
|ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана
|1,3
|13
|Оттева Эльвира Николаевна
|Хабаровск
|Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
|1,25
|14
|Фомин Игорь Владимирович
|Нижний Новгород
|Приволжский исследовательский медицинский университет
|1,2
|15
|Шуваев Василий Анатольевич
|Санкт‐Петербург
|Российский НИИ гематологии и трансфузиологии
|1,2
|16
|Богдашевская Оксана Валерьевна
|Москва
|Сеть клиник «Клиника Фомина»
|1,2
|17
|Архипов Александр Владимирович
|Москва
|Лечебно-реабилитационный центр Минздрава
|1,2
|18
|Напалков Дмитрий Александрович
|Москва
|Первый Московский государственный университет им. И.М.Сеченова
|1,1
|19
|Самойлова Ольга Сергеевна
|Нижний Новгород
|Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко
|1,1
|20
|Самигуллина Рузана Рамиловна
|Санкт-Петербург
|Клиника им.Э.Э.Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова
|1,1
*Татьяна Талашова, кандидат фармацевтических наук, не практикующий доктор.
Источник: открытые данные компаний
Врачи, не раскрывшие своих имен, в общей сложности получили 3,46 млрд руб. На одного доктора выплата составила в среднем 86 тыс. руб.
За что платили
Все выплаты делятся на две категории: расходы компаний, связанные с проведением мероприятий, и плата за оказание услуг (чтение лекций и пр.) и консультирование. Самая затратная статья расходов – плата за услуги и консультирование. На это у компаний ушло около трех миллиардов рублей. Проведение мероприятий, куда вошли расходы на регистрационные взносы, проезд и проживание, обошлось почти в 850 млн руб.
В сопроводительных документах компании подчеркивают, что раскрывают свои затраты, а не доходы врачей. Например, в выплатах не учитывается подоходный налог.
Кто и где потратил больше
В 2019 году лидером по затратам на врачей осталась Bayer. В 2018 году компания потратила 499 млн руб., в 2019 году – более 518 млн руб.
|ТОР20 фармкомпаний по объему выплат специалистам здравоохранения в 2019 году
|Рейтинг
|Компания
|Объем выплат, млн руб.
|Обобщенные данные
|Открытые индивидуальные данные
|Всего
|1
|Bayer
|508
|10,4
|518,4
|2
|Boehringer Ingelheim
|375,7
|—
|375,7
|3
|Novartis
|333,3
|10,9
|344,2
|4
|AstraZeneca
|251,4
|11,1
|262,5
|5
|Sanofi
|171
|51
|222
|6
|Takeda
|106,1
|114
|220,1
|7
|Pfizer
|195,4
|14,5
|209,9
|8
|Berlin-Chemie
|154,2
|—
|154,2
|9
|Ipsen
|95,9
|40,6
|136,4
|10
|Servier
|109
|19
|128,0
|11
|Sandoz
|107
|8
|115,0
|12
|Janssen
|84,4
|26,5
|110,9
|13
|MSD
|101,8
|0,5
|102,4
|14
|Roche
|87,2
|12,2
|99,4
|15
|NovoNordisk
|81,9
|13,6
|95,4
|16
|Teva
|90,9
|—
|90,9
|17
|Abbott
|65,3
|17,9
|83,3
|18
|Amgen
|55,9
|10,1
|65,9
|19
|Astellas
|55,5
|8,7
|64,2
|20
|KRKA
|58,8
|—
|58,8
Источник: открытые данные компаний
Большинство врачей, раскрывших своих данные, проживают и работают в Москве и Санкт-Петербурге. На эти города в общей сложности пришлось 180 млн руб., на первую десятку городов после двух столиц – 93 млн руб.
*На основании индивидуально раскрытых данных
Источник: открытые данные компаний
Елена Калиновская
Вероника Догузова
pharmvestnik