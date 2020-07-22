Bayer выплатила российским врачам более 500 млн рублей в 2019 году

Фармкомпании, входящие в AIPM, раскрыли информацию о платежах в пользу российских специалистов здравоохранения в 2019 году. Общая сумма выплат за минувший год составила 3,9 млрд руб.

«ФВ» совместно с «МВ» проанализировали отчеты 38 фармкомпаний о выплатах в пользу российских медиков за 2019 год. Размер выплат в пользу врачей вырос на 11% с 3,5 млрд руб. в 2018 году до 3,9 млрд в прошлом году. Количество мед- и фармработников, получивших более миллиона рублей от фармкомпаний, напротив уменьшилось: с 30 человек до 22.

Сколько потратили денег

Международные фармацевтические компании, входящие в ассоциацию AIPM, с 2016 года обязались ежегодно публиковать информацию о платежах в пользу специалистов и организаций здравоохранения. Согласно российскому законодательству, раскрывать персональные данные врачей компании могут только с их разрешения. Поэтому все отчеты, в части касающейся работников здравоохранения, включают либо поименное раскрытие информации, либо же объединенные данные.

В отчетах за 2019 год «ФВ» и «МВ» обнаружили информацию о 6 261 работнике здравоохранения, которые согласились раскрыть свои данные. По подсчетам РБК, в 2018 году таких врачей было 10 тыс.

В обобщенных данных компании сообщили о более чем 40 тыс. медработников, однако один и тот же человек мог сотрудничать с различными компаниями и получить несколько выплат.

Общая сумма выплат тем, кто раскрыл свои данные в 2019 году, составила 454 млн руб. Из более чем шести тысяч 22 человека получили более миллиона рублей. В среднем на одного человека в год пришлось около 72 тыс. руб.

ТОР20 специалистов здравоохранения по объему выплат фармацевтических компаний в 2019 году, руб. Рейтинг Специалист здравоохранения Населенный пункт Место работы Объем выплат, млн руб. 1 Талашова Светлана Вадимовна* Ярославль Бизнес-тренер 3,1 2 Орлова Яна Артуровна Москва МГУ им. М.В.Ломоносова (университетская клиника) 2,2 3 Давыдова Светлана Сергеевна Москва НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина 2,1 4 Зотова Наталья Павловна Москва СМ-Клиника 1,9 5 Гурова Олеся Юрьевна Москва Первый Московский государственный университет им. И.М.Сеченова 1,5 6 Бабак Сергей Львович Москва Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) 1,5 7 Егоров Илья Вадимович Москва Центр семейной медицины «София» 1,4 8 Мурашкин Николай Николаевич Краснодар Клиника «Варикоза нет», Сеть частных медицинских центров «Клиника Екатерининская» 1,3 9 Козиолова Наталья Андреевна Пермь Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 1,3 10 Смолкин Юрий Соломонович Москва Центр аллергологии и иммунологии 1,3 11 Стадник Елена Александровна Санкт-Петербург НМИЦ им. В.А.Алмазова 1,3 12 Эрлих Алексей Дмитриевич Москва ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана 1,3 13 Оттева Эльвира Николаевна Хабаровск Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева 1,25 14 Фомин Игорь Владимирович Нижний Новгород Приволжский исследовательский медицинский университет 1,2 15 Шуваев Василий Анатольевич Санкт‐Петербург Российский НИИ гематологии и трансфузиологии 1,2 16 Богдашевская Оксана Валерьевна Москва Сеть клиник «Клиника Фомина» 1,2 17 Архипов Александр Владимирович Москва Лечебно-реабилитационный центр Минздрава 1,2 18 Напалков Дмитрий Александрович Москва Первый Московский государственный университет им. И.М.Сеченова 1,1 19 Самойлова Ольга Сергеевна Нижний Новгород Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко 1,1 20 Самигуллина Рузана Рамиловна Санкт-Петербург Клиника им.Э.Э.Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова 1,1

*Татьяна Талашова, кандидат фармацевтических наук, не практикующий доктор.

Источник: открытые данные компаний

Врачи, не раскрывшие своих имен, в общей сложности получили 3,46 млрд руб. На одного доктора выплата составила в среднем 86 тыс. руб.

За что платили

Все выплаты делятся на две категории: расходы компаний, связанные с проведением мероприятий, и плата за оказание услуг (чтение лекций и пр.) и консультирование. Самая затратная статья расходов – плата за услуги и консультирование. На это у компаний ушло около трех миллиардов рублей. Проведение мероприятий, куда вошли расходы на регистрационные взносы, проезд и проживание, обошлось почти в 850 млн руб.

В сопроводительных документах компании подчеркивают, что раскрывают свои затраты, а не доходы врачей. Например, в выплатах не учитывается подоходный налог.

Кто и где потратил больше

В 2019 году лидером по затратам на врачей осталась Bayer. В 2018 году компания потратила 499 млн руб., в 2019 ­году – более 518 млн руб.

ТОР20 фармкомпаний по объему выплат специалистам здравоохранения в 2019 году Рейтинг Компания Объем выплат, млн руб. Обобщенные данные Открытые индивидуальные данные Всего 1 Bayer 508 10,4 518,4 2 Boehringer Ingelheim 375,7 — 375,7 3 Novartis 333,3 10,9 344,2 4 AstraZeneca 251,4 11,1 262,5 5 Sanofi 171 51 222 6 Takeda 106,1 114 220,1 7 Pfizer 195,4 14,5 209,9 8 Berlin-Chemie 154,2 — 154,2 9 Ipsen 95,9 40,6 136,4 10 Servier 109 19 128,0 11 Sandoz 107 8 115,0 12 Janssen 84,4 26,5 110,9 13 MSD 101,8 0,5 102,4 14 Roche 87,2 12,2 99,4 15 NovoNordisk 81,9 13,6 95,4 16 Teva 90,9 — 90,9 17 Abbott 65,3 17,9 83,3 18 Amgen 55,9 10,1 65,9 19 Astellas 55,5 8,7 64,2 20 KRKA 58,8 — 58,8

Источник: открытые данные компаний

Большинство врачей, раскрывших своих данные, проживают и работают в Москве и Санкт-Петербурге. На эти города в общей сложности пришлось 180 млн руб., на первую десятку городов после двух столиц – 93 млн руб.

*На основании индивидуально раскрытых данных

Источник: открытые данные компаний

Елена Калиновская

Вероника Догузова

pharmvestnik