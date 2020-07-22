Стартап BestDoctor привлек $4,5 млн от трех инвестфондов

Российская онлайн-система корпоративного медицинского страхования BestDoctor объявила о закрытии третьего инвестиционного раунда на сумму $4,5 млн. Основными инвесторами выступили венчурные фонды AddVenture и Target Global, к сделке присоединился и фонд LVL1. Все они уже ранее инвестировали в компанию.

«Во время пандемии потребность в медицинских онлайн-сервисах увеличилась, и наш бизнес сильно вырос. Сейчас мы сосредоточимся на создании платформы по управлению здоровьем на базе медицинского страхования», – сообщил генеральный директор и сооснователь BestDoctor Марк Саневич, добавив, что рынок частного медицинского страхования во всем мире вырос на 20%, а «в одной только России его объем составил 180 млрд рублей».

Привлеченные инвестиции BestDoctor направит на развитие технологий и реализацию стратегии по созданию платформы для управления здоровьем. Кроме того, компания планирует расширить продажи, фокусируясь на новых сегментах продуктов.

Управляющий партнер AddVenture Максим Медведев отметил, что за год компания BestDoctor «максимизировала NPS пользователей, и в результате продлила 95% клиентских контрактов». «В рамках нового раунда мы планируем сохранять фокус на продукте и клиентах, постепенно наращивая темп продаж. В этом году «скромно» целимся вырасти в три-четыре раза относительно 2019 года», – сказал он.

По данным BestDoctor, в 2019 году компания имела более 100 клиентов, включая Hoff, Superjob, «Азбука Вкуса», Mail.ru Group, «Литрес», «Самокат», Prisma Labs, Sports.ru. Всего компания оказывает помощь более 30 тысячам пользователей и сотрудничает более чем с 11 тысячами клиник по всей стране. Объем текущих контрактов BestDoctor составляет более 600 млн рублей. В компании отмечают, что «она включает технологичный ДМС для компаний и ее сотрудников, а также сервис для управления здоровьем с круглосуточной поддержкой консультациями врачей в мобильном приложении».

В мае 2020 года Центробанк России представил годовой отчет о деятельности за 2019 год. Объем страховых премий в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) по сравнению с 2018 годом увеличился на 19% и составил 180,7 млрд рублей. Для сравнения: в 2018 году рост объема премий составил 7,8% и достиг 151,8 млрд рублей.

Лидером по собранным в 2019 году премиям стала группа «Согаз», осенью 2018 года закрывшая сделку по приобретению за 70,5 млрд рублей СК «ВТБ Страхование». В 2019 году компании совокупно собрали почти 67,6 млрд рублей премий.

Вторым по объему собранных премий в 2019 году оказалось ПАО СК «Росгосстрах» с показателем в 19,7 млрд рублей. Далее следуют «РЕСО-Гарантия» (17,5 млрд рублей), «АльфаСтрахование» (15,3 млрд рублей) и «Ингосстрах» (10,9 млрд рублей).

В одном из промежуточных отчетов Центробанк охарактеризовал рынок ДМС как «выраженную монополию с конкурентным окружением». Что значит это определение в действительности – в материале Vademecum.

Фото: hightech.fm

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