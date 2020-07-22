Сергей Клыков стал гендиректором объединенной группы «Синтеза» и Alium

АФК «Система» завершила объединение фармацевтических активов – акций курганского завода «Синтез» (владеет ставропольским «Биокомом») и Alium (объединяет ФП «Оболенское» и «Биннофарм»). Создана новая компания «Алиум групп», гендиректором которой назначен бывший руководитель «Синтеза» Сергей Клыков. В совет директоров «Алиум груп» вошли в том числе президент Marathon Group Александр Винокуров, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. АФК «Система» завершила объединение фармацевтических активов – акций курганского завода «Синтез» (владеет ставропольским «Биокомом») и Alium (объединяет ФП «Оболенское» и «Биннофарм»). Создана новая компания «Алиум групп», гендиректором которой назначен бывший руководитель «Синтеза» Сергей Клыков. В совет директоров «Алиум груп» вошли в том числе президент Marathon Group Александр Винокуров, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Совет директоров новой компании включает 10 человек. Среди них – три представителя АФК «Система» (председатель совета Центросоюза РФ, советник «Системы» Дмитрий Зубов, управляющий партнер АФК Олег Мубаракшин, старший инвестиционный директор Яна Ронис), первый замгендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, совладелец Alium) Тагир Ситдеков, замгендиректора «Ростеха» (подконтрольная госкорпорация «Нацимбио» владеет пакетом акций в «Синтезе») Александр Назаров.

В совет включен также Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи: центр разрабатывает вакцину от COVID-19, которая сможет производиться на мощностях Alium. Место в совете получили также Александр Винокуров, президент Marathon Group, продавшей в 2019 году «Системе» доли в «Синтезе» и «Биокоме», научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья Рамил Хабриев, научный руководитель НИИ фармакологии им. В.В. Закусова Сергей Середенин, замруководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Нелли Найговзина.

Гендиректором назначен Сергей Клыков. Он в 2018 году возглавил «Синтез», а в апреле 2020 года – управляющую «Синтезом» компанию «Фарм-Центр». Тогда часть полномочий он передал Рустему Муратову, ставшему президентом «Синтеза». Муратова 20 июля повысили до генерального директора Alium.

Alium создан в 2019 году на базе ФП «Оболенского», приобретенного АФК в конце 2018 года. В холдинг вошел тогда принадлежавший АФК «Биннофарм». В капитале Alium, помимо «Системы», Банк ВТБ и консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и ряда ближневосточных фондов.

А в августе 2019 года АФК при помощи ВТБ закрыла сделку по приобретению у Marathon Group 46,5% акций «Синтеза» и 75,1% акций «Биокома» за 11,8 млрд рублей. Еще 32,34% «Синтеза» – у «Нацимбио». Позднее АФК довела свою долю в «Синтезе» до 56,2%, выкупив акции у миноритариев.