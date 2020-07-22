Великобритания заказала 90 млн доз вакцины от COVID-19 у Pfizer с BioNTech и Valneva

По словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алока Шармы, соглашение предусматривает поставку 30 млн доз экспериментальной вакцины совместной разработки BioNTech и Pfizer, а также 60 млн доз вакцины Valneva с возможностью получения еще 40 млн, если будет доказана ее безопасность и эффективность. По словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алока Шармы, соглашение предусматривает поставку 30 млн доз экспериментальной вакцины совместной разработки BioNTech и Pfizer, а также 60 млн доз вакцины Valneva с возможностью получения еще 40 млн, если будет доказана ее безопасность и эффективность.

Финансовые условия сделок не разглашаются.

BioNTech и Pfizer, чья вакцина проходит I-II фазу КИ, намерены создать до 100 млн доз к концу 2020 года и более 1,2 млрд доз к концу 2021 года, если испытания будут успешными.

Вакцина-кандидат от Valneva все еще находится на стадии доклинических испытаний, к клиническим исследованиям компания намерена перейти только к концу 2020 года.

Пока ни одна вакцина против COVID-19 не зарегистрирована, но Великобритания заказала в общей сложности 230 млн доз трех различных вакцин. Еще одно, третье, соглашение власти страны подписали с англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca на поставку 100 млн доз. Речь идет о вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом, с которым у AstraZeneca заключено лицензионное соглашение.

В мае 2020 года анонсировалось начало II-III фазы КИ вакцины с 10 тысячами добровольцев. Первые поставки вакцины ожидаются к концу 2020 года.

В апреле 2020 Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании выделило 20 млн фунтов стерлингов ($25,27 млн), а в мае 2020 еще 65,5 млн фунтов стерлингов ($78,9 млн) для Оксфордской группы вакцин, чтобы помочь ускорить исследование и разработки.

AstraZeneca уже заключила сделки с несколькими производителями, чтобы произвести более 2 млрд доз.

Также AstraZeneca договорилась о производстве своей вакцины в России с «Р-Фармом». В Россию осуществлена передача клеточной линии и аденовирусного вектора, планируется производить антиген и выпускать ГЛФ.

Из отечественных фармкомпаний вакцины против коронавируса разрабатывают, помимо НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи с «Р-Фармом» при поддержки РФПИ, также и ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с «Биокадом», сам «Биокад», «Биокад» в партнерстве с Институтом экспериментальной медицины, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и «Нанолек».

AstraZeneca – международная фармкомпания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных средств для лечения рака, сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных заболеваний. Компания имеет представительства в более чем 100 странах мира. Выручка AstraZeneca за 2019 год составила $24,4 млрд, прибыль – $1,2 млрд.

BioNTech – европейская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой и производством активных иммунотерапевтических средств: исследовании матричной РНК как основы лекарственных средств для использования как в качестве индивидуализированной иммунотерапии рака, так и вакцины против инфекционных заболеваний. Выручка BioNTech за 2019 год составила $204,99 млн, прибыль – $124,23 млн.

Pfizer – фармацевтическая компания, основанная в 1849 году в США. Pfizer специализируется на разработке средств терапии диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка компании за 2019 год составила $51,75 млрд, чистая прибыль – $16,273 млрд.

Valneva – биотехнологическая компания, разрабатывающая и коммерциализирующая вакцины для инфекционных заболеваний с основными неудовлетворенными потребностями. Valneva была основана в 2013 году путем слияния компаний Intercell и Vivalis SA. Выручка компании за 2019 год составила $126,2 млн, чистый убыток – $1,74 млн.