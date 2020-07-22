Акции малайзийского производителя перчаток из латекса выросли более чем на 1 000%

Пандемия коронавируса спровоцировала рост спроса на средства индивидуальной защиты, включая перчатки, по всему миру. В результате акции малайзийских производителей перчаток значительно подорожали год к году: Kossan Rubber – на 230%, Top Glove Corp. – на 389%, а Supermax Corp. – более чем на 1 000%. Пандемия коронавируса спровоцировала рост спроса на средства индивидуальной защиты, включая перчатки, по всему миру. В результате акции малайзийских производителей перчаток значительно подорожали год к году: Kossan Rubber – на 230%, Top Glove Corp. – на 389%, а Supermax Corp. – более чем на 1 000%.

Оценка ценных бумаг производилась по индексу MSCI Asia Pacific – индексу капитализации Morgan Stanley по всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным Bloomberg, стоимость этих компаний увеличилась примерно на $26 млрд. Более $1 из каждых $10, вложенных в фондовый рынок Малайзии, – это инвестиции в компании, выпускающие перчатки. На этой волне инвестфонды Northcape и Samsung Asset Management объявили об увеличении своих долей в компаниях-производителях перчаток.

Среди рисков, которые отмечают аналитики Bloomberg, разработка вакцины для профилактики и лечения COVID-19, а также различные торговые конфликты между странами. Служба таможенного и пограничного контроля США 15 июля 2020 запретила импорт перчаток, произведенных подразделениями Top Glove, в связи с подозрением на использование компанией нелегальной рабочей силы и в низкой оплате их труда. В Top Glove ответили, что «в течение последних нескольких месяцев этот вопрос был исследован и урегулирован <…> , мы установили правильную сумму, подлежащую выплате нашим работникам, от имени предыдущих агентов».

В России также наблюдался значительный рост спроса на маски и перчатки, особенно в связи с введением масочно-перчаточного режима сначала в Москве, а затем и в других регионах. Остро нуждались в СИЗ медучреждения. В начале апреля 2020 года Правительство РФ назначило «дочку» ГК «Ростех» – АО «Корпорация Росхимзащита» – «федеральным координатором» по обеспечению регионов медицинскими масками, перчатками, респираторами, защитными медицинскими костюмами и марлей.

Однако спустя 10 дней премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление (ПП №500), предполагающее приостановку введения института единого поставщика масок, а также снятие остальных ограничений на торговлю медицинскими масками, марлей, бахилами и халатами. Срок моратория в документе не уточнялся.

Мэрия Москвы заранее – еще в марте 2020 года – через подконтрольные структуры стала владельцем российского производителя медицинских масок «Компания инновационных технологий», располагающегося во Владимире, а производство было перенесено в «Технополис Москва». В настоящее время компания обеспечивает масками больницы, структуры ЖКХ и московское метро.