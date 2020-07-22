РХТУ им. Д.И.Менделеева разработает способ получения субстанции фавипиравира

РХТУ им. Д.И.Менделеева приступил к завершающему этапу разработки способа получения субстанции фавипиравира, начатой во II квартале 2020 года. Об этом заявил ректор университета Александр Мажуга на встрече инвестиционного клуба «Деловой России» «Инвестиции в технологии для здравоохранения и устранения последствий COVID-19» 20 июля 2020 года.

В рамках встречи Мажуга рассказал о практических направлениях работы РХТУ им. Д.И.Менделеева. Среди них «оригинальный способ получения фармацевтической субстанции фавипиравира». При этом речь идет о лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как показании к применению лекарственного препарата фавипиравир, следует из материалов, представленных Мажугой. Помимо этой разработки во II квартале 2020 года РХТУ им. Д.И.Менделеева осуществлял изготовление растворов дезинфецирующих средств на основе октенидина дегидрохлорида и феноксиэтанола.

Фавипиравир — представляет собой химическое вещество, которое используется в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов, в том числе и коронавируса SARS-CoV-2. Препарат был разработан и одобрен в Японии, как противогриппозный, применяемый против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой. На японском рынке обращается под торговым наименованием «Авиган». Фавипиравир одобрен для использования в Индии, Турции, России и некоторых странах Ближнего Востока, при этом во многих странах ещё проводятся испытания данного препарата в отношении COVID-19.

gmpnews