Испанская фармкомпания Grifols покупает активы у Green Cross за $460 млн

Испанская фармацевтическая компания Grifols (со штаб-квартирой в Барселоне) заявила о покупке активов южнокорейской компании Green Cross в Северной Америке за $460 млн. Grifols, занимающаяся производством лекарств, полученных из плазмы крови, приобретет завод для фракционирования плазмы в Монреале (Канада) и две площадки, предназначенные для очищения плазмы. Также в соглашение включены 11 центров по сбору плазмы.

Эта сделка является частью глобальной стратегии устойчивого роста компании Grifols по расширению возможностей сбора и фракционирования плазмы, направленного на обеспечение пациентов жизненно важными лекарственными средствами из плазмы крови.

Grifols уже более трех десятилетий предоставляет услуги контрактного производства в сфере переработки плазмы крови и осуществляет безопасные поставки плазменно-белковых продуктов.

По информации компании, дополнительного финансирования для приобретения не потребуется. После получения полной лицензии и одобрения объектов, Grifols станет единственным крупным коммерческим производителем продуктов из плазмы крови в Канаде с фракционирующей способностью 1,5 млн литров в год. Grifols планирует быть готовым к производству IVIG и Albumin на вновь приобретенных объектах, для поставок на канадский рынок с 2023 года.

Grifols также взяла на себя обязательство поставлять определенный объем плазмы, получаемой из центров Green Cross в течение 24 месяцев. В 2019 году центры сбора достигли объемов 350 000 литров плазмы.

Закрытие сделки запланировано на конец 2020 года.

gmpnews