Эксперт: вакцина против коронавируса, возможно, потребует обновления раз в несколько лет

«Вакцину от гриппа меняют, и часто. Пока что [за] тот небольшой период наблюдения, в течение которого мы ведем мониторинг за вирусом, нет указаний на то, что он [коронавирус] настолько изменит свою структуру, что придется менять вакцину. Но в принципе <….> могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять» , — сказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.

«Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект, это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон. Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — сообщил глава Центра имени Гамалеи.

По его словам, исследования вакцины для детей также будут проходить поэтапно, в разных возрастных группах.

Прививку против нового коронавируса, помимо лиц из групп риска, должны в первую очередь получить учителя, пожилые люди, а также граждане, которые живут и работают в замкнутых коллективах, сказал Гинцбург.

«Этот вопрос (кто в первую очередь должен вакцинироваться) должен решать Минздрав. Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — прокомментировал эксперт.

При этом Гинцбург отметил, что противопоказанием для вакцинирования могут быть хронические аутоиммунные заболевания, и важно не спровоцировать ухудшение состояния здоровья. «Перед тем, как ввести препарат, каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав анамнез пациента», — заключил он.

Гинцбург также сообщил, что вакцинация от коронавируса не помешать делать другие прививки, в том числе сезонные. Для лучшей адаптации организма к препаратам между прививками следует делать перерыв в две-три недели.

«[Несколько вакцин] вообще не наложатся друг на друга. Исходя из общих соображений одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно, — сказал собеседник агентства. — Наша иммунная система очень умная, поэтому этого времени ей будет достаточно, чтобы сориентироваться, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде вакцины».

По его словам, никаких побочных эффектов, если человек, например, год назад привился от пневмококковой инфекции, а затем решил привиться от коронавируса, быть не должно.

Сейчас, рассказал Гинцбург, идут работы над тем, чтобы производить как можно больше вакцины от коронавируса. «Сразу в больших количествах ее не будет. Введутся переговоры на уровне Минздрава, Минпромторга и других ведомств и организаций, чтобы ту технологию, которой мы сейчас владеем на нашем маленьком относительно производстве, расширить и на другие, крупные предприятия, которые смогут в десятки или в сотни раз больше [доз] препарата в месяц нарабатывать. Чтобы за обозримое время, в течение максимум года, мы могли провакцинировать большую часть населения. Во всяком случае тех, кто захочет пройти вакцинацию», — заключил эксперт.

gmpnews