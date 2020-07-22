Минобороны завершило фазу клинических исследований вакцины от коронавируса

Минобороны совместно с Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи успешно завершили фазу клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции. В военном ведомстве заверяют, что исследования проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией.

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя им. акад. Н.Н. Бурденко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской в соответствии с протоколом исследования они прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Результаты анализов показали выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации, сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у добровольцев не выявлено.

«Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42-е сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование», — добавили в ведомстве.

Полученные при испытаниях данные будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии для оценки вакцины и подготовки к ее госрегистрации.

В Минобороны подчеркнули, что испытания вакцины проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.

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