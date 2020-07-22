Первая вакцина против COVID-19 может быть одобрена в ЕС в 2020 году

Европейские регуляторы могут одобрить первую вакцину против COVID-19 уже в текущем году на фоне обнадеживающих результатов клинических исследований ряда компаний-разработчиков. Европейское агентство по лекарственным средствам начнет обсуждение заявок с компаниями уже через месяц.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступит к обсуждениям заявок на одобрение вакцин против коронавирусной инфекции осенью 2020 года. По словам руководителя направления «Противомикробные препараты и вакцины» EMA Марко Кавалери, заявки будут рассматриваться в оперативном порядке, что позволит сократить срок одобрения эффективной и безопасной вакцины до нескольких дней, сообщает Bloomberg.

Рост оптимизма относительно перспектив вакцины против COVID-19 вызван обнадеживающими результатами ранних стадий клинических исследований совместной вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, а также опубликованными результатами исследований по вакцине против SARS-CoV-2 партнеров – американской Pfizer и немецкой BioNTech.

Марко Кавалери подчеркнул, что первая одобренная вакцина будет предназначена для иммунизации исключительно взрослых, поскольку клинические исследования с участием детей требуют больше времени, к тому же они не настолько подвержены риску заболевания.

Илья Дугин

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