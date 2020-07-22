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Ольга Проскурякова назначена руководителем отдела коммуникаций Sanofi в Евразийском регионе

Ольга Проскурякова назначена на должность руководителя отдела коммуникаций в Евразийском регионе компании Sanofi.

Пресс-служба компании Sanofi Евразия сообщила о назначении Ольги Проскуряковой на должность руководителя отдела коммуникаций.

До этого назначения она работала в Coca-Cola HBC Россия на позиции менеджера по коммуникациям в России, отвечая за внешние и внутренние коммуникации в компании. Ранее возглавляла пресс-офис компании IBM в России и СНГ.

Основной зоной ответственности Ольги Проскуряковой в новой роли станет обеспечение успешной реализации глобальной коммуникационной стратегии компании в Евразии.

pharmvestnik

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21 июля, 2020 | Просмотров: 81