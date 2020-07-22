УФАС потребовало ликвидировать или реорганизовать фармацевтический МУП Первая вакцина против COVID-19 может быть одобрена в ЕС в 2020 году » Ольга Проскурякова назначена руководителем отдела коммуникаций Sanofi в Евразийском регионе Ольга Проскурякова назначена на должность руководителя отдела коммуникаций в Евразийском регионе компании Sanofi. Пресс-служба компании Sanofi Евразия сообщила о назначении Ольги Проскуряковой на должность руководителя отдела коммуникаций. До этого назначения она работала в Coca-Cola HBC Россия на позиции менеджера по коммуникациям в России, отвечая за внешние и внутренние коммуникации в компании. Ранее возглавляла пресс-офис компании IBM в России и СНГ. Основной зоной ответственности Ольги Проскуряковой в новой роли станет обеспечение успешной реализации глобальной коммуникационной стратегии компании в Евразии. pharmvestnik