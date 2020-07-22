УФАС потребовало ликвидировать или реорганизовать фармацевтический МУП

Северо-Осетинское УФАС выдало предупреждение администрации Пригородного района республики о необходимости ликвидировать или реорганизовать МУП «Центр муниципального заказа Пригородного района», который занимается оптовой торговлей медикаментами, медицинскими изделиями и оборудованием. Предприятие было открыто муниципалитетом всего спустя два дня после вступления в силу запрета на создание ГУП и МУП на конкурентных рынках.

Администрация Пригородного района Северной Осетии должна ликвидировать или реорганизовать МУП «Центр муниципального заказа Пригородного района». Предприятие было создано 10 января 2020 года вопреки действующему с 8 января запрету на создание унитарных предприятий. Соответствующее предупреждение выдано Северо-Осетинским УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет деятельности унитарных предприятий был введен на конкурентных рынках, что, по мнению авторов законопроекта, позволит избежать ликвидации ГУП и МУП на социально значимых рынках, на которых отсутствуют частные хозяйствующие субъекты.

МУП «Центр муниципального заказа Пригородного района» было зарегистрировано в январе с основным видом деятельности – деятельность по складированию и хранению, однако в конце марта организация получила лицензию на оптовую фармацевтическую деятельность. По данным системы «Синапс», МУП выступило в роли заказчика в 57 тендерах на общую сумму 64,4 млн руб. (по НМЦК).

Екатерина Погонцева

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