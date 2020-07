Novartis сократила финансовый прогноз на 2020 год из-за снижения объема продаж УФАС потребовало ликвидировать или реорганизовать фармацевтический МУП » Serum Institute of India будет исследовать вакцину AstraZeneca в Индии Serum Institute of India планирует начать клинические исследованиям вакцины AZD1222, совместно разрабатываемой компанией AstraZeneca и учеными из Оксфордского университета. Компания уже подписала с AstraZeneca соглашение на производство 1 млрд доз для стран с низким и средним уровнем дохода. Индийская компания Serum Institute of India («Серум Инститьют оф Индия», SII) намерена в ближайшее время направить заявку в регуляторный орган на разрешение проведения клинических исследований вакцины против COVID-19 AZD1222, которую разрабатывает шведско-британская компания AstraZeneca («АстраЗенека») совместно с Оксфордским университетом, сообщает National Herald. Ранее AstraZeneca уже объявила о результатах I/II фазы клинических исследований, согласно которым вакцина продемонстрировала хорошую переносимость и способность стимулировать иммунный ответ, продолжительность которого составляет, по меньшей мере, 56 дней. Как отметил исполнительный директор SII Адар Поонавала, сразу после получения разрешения на клинические исследования компания приступит к производству вакцины в промышленных масштабах. AstraZeneca подписала с индийской компанией лицензионное соглашение по производству 1 млрд доз для стран с низким и средним уровнем дохода. Первые 400 млн доз планируется произвести к концу текущего года. Илья Дугин

pharmvestnik