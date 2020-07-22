Novartis сократила финансовый прогноз на 2020 год из-за снижения объема продаж

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis понизила прогноз по финансовым показателям на 2020 год на фоне снижения объема продаж и прибыли во II квартале. Руководство особо отмечает негативное воздействие пандемии короновирусной инфекции на показатели офтальмологического и дерматологического бизнесов.

За первые три месяца 2020 года финансовые показатели швейцарской фармацевтической компании Novartis («Новартис») выросли на фоне увеличения спроса на лекарственные препараты из-за риска возможного дефицита, связанного с распространением коронавируса. Однако во II квартале спрос сократился, что привело к снижению финансовых показателей с апреля по июнь 2020 года, пишет Reuters.

Чистая прибыль Novartis сократилась на 4% и составила 1,9 млрд долл. против 2,1 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Квартальный объем продаж уменьшился на 1% – с 11,8 до 11,35 млрд долл. По словам исполнительного директора компании Васанта Нарасимана, пандемия COVID-19 особенно негативно отразилась на офтальмологическом и дерматологическом бизнесах.

Исходя из последних квартальных показателей, компания понизила прогноз на весь 2020 год. Теперь в Novartis ожидают, что объем продаж будет расти в пределах средних, а не высоких однозначных процентных показателей, как планировалось ранее. Рост прибыли от основных операций прогнозируется в пределах низких двузначных процентных показателей, в то время как ранее он ожидался в рамках средних или высоких двузначных показателей.

Илья Дугин

pharmvestnik