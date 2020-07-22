Глава Центра Гамалеи вошел в совет директоров принадлежащей АФК «Система» фармкомпании

АФК «Система» создала компанию «Алиум Групп». В ее управление переданы пакеты акций фармкомпаний, принадлежащих «Системе».

АФК «Система» создала ООО «Алиум Групп»; согласно базе СПАРК, обществом владеет дочерняя компания холдинга ООО «Система телеком Активы». В управление новой структуре переданы пакеты акций «Системы» в фармацевтических компаниях ОАО «Синтез» (владеет ЗАО «Биком») и АО «Алиум» (объединяет под брендом Alium активы АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм»).

Возглавит компанию Сергей Клыков, ранее руководивший АО «Фарм-Центр», занимавшейся прежде стратегическим управлением «Синтеза» и «Биокома».

Сформирован совет директоров «Алиум Групп». В него вошли:

Председатель совета Центросоюза РФ, советник АФК «Система» Дмитрий Зубов (председатель совета директоров).

(председатель совета директоров). Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко академик РАН Рамил Хабриев.

Научный руководитель НИИ фармакологии им. В.В. Закусова академик РАН Сергей Середенин.

Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова профессор Нелли Найговзина.

Заместитель генерального директор Ростеха Александр Назаров.

Первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Тагир Ситдеков.

Президент Marathon Group Александр Винокуров.

Управляющий партнер АФК «Система» Олег Мубаракшин.

Старший инвестиционный директор АФК «Система» Яна Ронис.

Согласно официальному сайту АФК «Система», компания совместно с финансовым партнером владеет 56,2% АО «Синтез». По информации СПАРК, 46,51% «Синтеза» находится в собственности Sinocom Investments Limited. В августе 2019 года АФК сообщала, что Sinocom финансируется «Системой» совместно с финансовым партнером, который раскрыт не был. Еще 32,39% «Синтеза» владеет АО «Нацимбио».

АО «Синтез» принадлежит 75,1% ЗАО «Биоком». Другие владельцы в СПАРКе не называются.

В «Алиум» входят ФП «Оболенское» и «Биннофарм». Согласно официальному сайту «Системы», ее доля в ФП «Оболенское» составляет до 26,3%, доля Банка ВТБ ­– 38,5%, а совокупная доля консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов – 23%.

Как сообщал «ФВ», генеральным директором «Алиума» назначен Рустем Муратов. Эту должность он совмещает с постом президента ОАО «Синтез».

Елена Калиновская

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