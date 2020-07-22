Глава Центра Гамалеи вошел в совет директоров принадлежащей АФК «Система» фармкомпании

АФК «Система» создала компанию «Алиум Групп». В ее управление переданы пакеты акций фармкомпаний, принадлежащих «Системе».
АФК «Система» создала ООО «Алиум Групп»; согласно базе СПАРК, обществом владеет дочерняя компания холдинга ООО «Система телеком Активы». В управление новой структуре переданы пакеты акций «Системы» в фармацевтических компаниях ОАО «Синтез» (владеет ЗАО «Биком») и АО «Алиум» (объединяет под брендом Alium активы АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм»).
Возглавит компанию Сергей Клыков, ранее руководивший АО «Фарм-Центр», занимавшейся прежде стратегическим управлением «Синтеза» и «Биокома».
Сформирован совет директоров «Алиум Групп». В него вошли:
- Председатель совета Центросоюза РФ, советник АФК «Система» Дмитрий Зубов (председатель совета директоров).
- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
- Научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко академик РАН Рамил Хабриев.
- Научный руководитель НИИ фармакологии им. В.В. Закусова академик РАН Сергей Середенин.
- Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова профессор Нелли Найговзина.
- Заместитель генерального директор Ростеха Александр Назаров.
- Первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Тагир Ситдеков.
- Президент Marathon Group Александр Винокуров.
- Управляющий партнер АФК «Система» Олег Мубаракшин.
- Старший инвестиционный директор АФК «Система» Яна Ронис.
Согласно официальному сайту АФК «Система», компания совместно с финансовым партнером владеет 56,2% АО «Синтез». По информации СПАРК, 46,51% «Синтеза» находится в собственности Sinocom Investments Limited. В августе 2019 года АФК сообщала, что Sinocom финансируется «Системой» совместно с финансовым партнером, который раскрыт не был. Еще 32,39% «Синтеза» владеет АО «Нацимбио».
АО «Синтез» принадлежит 75,1% ЗАО «Биоком». Другие владельцы в СПАРКе не называются.
В «Алиум» входят ФП «Оболенское» и «Биннофарм». Согласно официальному сайту «Системы», ее доля в ФП «Оболенское» составляет до 26,3%, доля Банка ВТБ – 38,5%, а совокупная доля консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов – 23%.
Как сообщал «ФВ», генеральным директором «Алиума» назначен Рустем Муратов. Эту должность он совмещает с постом президента ОАО «Синтез».
Елена Калиновская
pharmvestnik