Allergan отзовет заявки на регистрацию нового препарата в Европе и Японии

Компания Allergan намерена отозвать заявки на регистрацию нового офтальмологического средства в Европе и Японии. Об этом сообщил разработчик препарата.

Allergan решила отозвать заявки на регистрацию препарата abicipar pegol, ранее поданные в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Японии (PMDA). Сообщение об этом разместила биотехнологическая компания Molecular Partners.

Molecular Partners занимается разработкой нового класса препаратов DARPin, к которому и принадлежит новое средство abicipar pegol, указывается в релизе. Препарат предназначен для лечения влажной формы возрастной макулодистрофии.

Ранее FDA отклонило заявку на одобрение препарата по этому показанию в США из-за внутриглазных воспалений, которые наблюдались при его применении.

Анастасия Теслина

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